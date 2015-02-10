Ksenja_

Ксения Ksenja_

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Оформление сайта лид агентства

    $36

    Агенство Лидогенерации; Занимаемся продажей заинтересованных клиентов заказчикам. Дизайн должен быть в умеренных тонах, но расставлены акценты на ключевые моменты; Пользоваться сайтом будут владельцы бизнеса как малого, так и крупного, наемные рабочие, которым ...

    Лидогенерация
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад