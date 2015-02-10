$22
По имеющемуся дизайну сайта написать программный код html Требования: сайт должен корректно отображаться во всех браузерах и мобильных приложениях.
HTML-верстка16 заявок
Закрыт
10 лет назад
По имеющемуся дизайну сайта написать программный код html Требования: сайт должен корректно отображаться во всех браузерах и мобильных приложениях.
Агенство Лидогенерации; Занимаемся продажей заинтересованных клиентов заказчикам. Дизайн должен быть в умеренных тонах, но расставлены акценты на ключевые моменты; Пользоваться сайтом будут владельцы бизнеса как малого, так и крупного, наемные рабочие, которым ...