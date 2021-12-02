Куратор образовательных онлайн-проектов

Имею огромное желание работать в данной области, амбиции в достижении поставленных целей, и интерес к гармоничному саморазвитию и развитию других людей, стремление к балансу во всех сферах жизни и улучшению ее качества. Обладаю ценными и уникальными знаниями, полученными в ходе обучения на курсе Куратора образовательных онлайн-проектов.

Получаю образование по специальности "Клиническая психология" (3 курс), в связи с чем обладаю профессиональными компетенциями и навыками в данной области. При применении имеющихся знаний я смогу конструктивно решать конфликтные ситуации, учесть имеющиеся особенности ученика, отслеживать эмоциональное состояние участников и поддерживать благоприятный психологический климат, по-новому взглянуть на обучение и улучшить его путем практического использования психологических практик, методик, тренинговых программ, вовлечь каждого в образовательный процесс и довести до желаемого результата.

Я ответственно подхожу к выполнению работы, обладаю навыками тайм-менеджмента, соблюдаю дедлайны, умею мотивировать и работать с выгоранием, давать качественную и глубокую обратную связь, знаю необходимые психологические правила при составлении обратной связи, умею выявлять тип личности и подбирать индивидуальный способ общения в соответствии с ним, регулярно повышаю компетенции, занимаюсь проработкой собственных страхов, установок и ограничений, что обеспечит экологичное общение и устранение проекций.

Я являюсь молодым специалистом, что помогает мне быстро адаптироваться к новой информации, оперативно осваивать технические программы, своевременно принимать решения, самостоятельно осуществлять поиск нужной информации, а также обладаю навыками быстрой печати, гибкостью и критичностью мышления.

Являюсь уверенным пользователем MS Office (Word, Excel, Power Point), Google Docs и Таблиц, имею знания в организации и проведении вебинаров на платформе Youtube, Get Course, Zoom, а также в создании и настройке чат-бота в Umnico, Botfather, в создании сайта на сервисе Tilda. Имею высокий уровень эмоционального интеллекта, эмпатии. Обладаю коммуникабельностью, отзывчивостью, трудолюбием, целеустремленностью, пунктуальностью, мотивацией, нацеленностью на результат, адаптивностью и мобильностью, стрессоустойчивостью, тактичностью, грамотной речью, имею опыт работы в команде.

В профессиональной реализации меня интересуют такие направления, как психология, финансовая грамотность, а также тема спорта и здорового питания. В работе мне важно иметь благоприятную обстановку в коллективе, гибкий график и удаленный формат, возможность карьерного роста.

Для восстановления энергии мне нравится использовать и применять различные психологические практики, медитации, прогулки на свежем воздухе, рисование, чтение книг, смену обстановки (путешествия), соблюдение принципов питания, посещение различных мероприятий (выставки, театры, лекции). Я с удовольствием провожу время с близкими людьми, наполняясь позитивными эмоциями, занимаюсь спортом.