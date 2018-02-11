Образование

Криворожский государственный педагогический университет (Кривой Рог)

Год окончания 2000

Художественно-графический факультет. Факультет искусств., Преподаватель изобразительных искусств.

Дополнительная информация

Деятельность.

Талантливый и разносторонний дизайнер с большим опытом работы.

Специализация - 3D моделирование. Глубокие знания анатомии и физиологии. Эксперт в области обработки и сборки мебельных конструкций. . Проектирование интерьеров и дизайн бытовой техники, 3D иллюстрации. Моделирование макетов и разработка стиля 2D и 3D иллюстрации. Продвинутый пользователь программных пакетов 3Ds Max, Zbrush, Photoshop, Corel Draw, PRO100, Базис-Мебельщик.

Разработка дизайна изделий мебели, чертежей (планов, разрезов, макетов и т.д.) - подбор и расчёт материалов - переговоры с заказчиками.

Человек с творческим потенциалом, креативным мышлением, с наличием эстетического и художественного вкуса, генератор идей, свойственно стремление развиваться и совершенствоваться в сфере дизайна. Мои навыки: Дизайн интерьеров. Дизайн, 3D визуализация и моделирование, проектирование. Дизайн, разработка, изготовление корпусной мебели, дизайн рекламы.

Художник. Дизайнер интерьера и мебели, дизайнер рекламы. Владею- 3dsMax, Photoshop, CorelDRAW, Базис-Мебельщик, PRO100. Опыт работы более 10 лет. Портфолио: http://bs-mebel.io.ua/