Помощь в создании качественного контента за достойную плату.

Моё имя Александр Сергеевич Севостьянов. Родился шестого января 1988 года. Образование среднее профессиональное педагогическое, а также неоконченное высшее, регулярно со свойственным мне терпением занимаюсь самообразованием. Родной язык:русский. Владею следующими языками: немецкий (разговорный уровень), украинский (разговорный уровень), английский (читаю и перевожу со словарём), французский (читаю и перевожу со словарём)

Профессиональные навыки:

- Опыт работы с шаблонными движками

- Написание статей и стихов на заданную тематику

- Уверенное владение ПК.

- Умение переводить тексты любой сложности с немецкого, украинского, английского и французского языков

- Опыт рерайтинга и копирайтига 5 лет.

- Знание принципов построения и работы сайтов и серверов.

Занимался наполнением контентом таких сайтов как http://polstakana.ru/, http://c-ban.ru/. Неоднократный участник независимой литературной премии "Дебют" учреждённой гуманитарным фондом поколение.

Предоставляемые услуги:

- Наполнение ресурса тематическим контентом

- Написание статей и стихов на заданную тематику

- Перевод текстов любой сложности с немецкого, украинского, английского и французского языков на русский.

- Модерирование ресурсов

- Составление слоганов

- Набор текста с печатного листа

- Набор текста с рукописного листа

- Набор таблиц, схем, графиков

- Набор текста с аудио - видеофайла

Контактная информация: e-mail: [email protected]