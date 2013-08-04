Моё имя Александр Сергеевич Севостьянов. Родился шестого января 1988 года. Образование среднее профессиональное педагогическое, а также неоконченное высшее, регулярно со свойственным мне терпением занимаюсь самообразованием. Родной язык:русский. Владею следующими языками: немецкий (разговорный уровень), украинский (разговорный уровень), английский (читаю и перевожу со словарём), французский (читаю и перевожу со словарём)
Профессиональные навыки:
- Опыт работы с шаблонными движками
- Написание статей и стихов на заданную тематику
- Уверенное владение ПК.
- Умение переводить тексты любой сложности с немецкого, украинского, английского и французского языков
- Опыт рерайтинга и копирайтига 5 лет.
- Знание принципов построения и работы сайтов и серверов.
Занимался наполнением контентом таких сайтов как http://polstakana.ru/, http://c-ban.ru/. Неоднократный участник независимой литературной премии "Дебют" учреждённой гуманитарным фондом поколение.
Предоставляемые услуги:
- Наполнение ресурса тематическим контентом
- Написание статей и стихов на заданную тематику
- Перевод текстов любой сложности с немецкого, украинского, английского и французского языков на русский.
- Модерирование ресурсов
- Составление слоганов
- Набор текста с печатного листа
- Набор текста с рукописного листа
- Набор таблиц, схем, графиков
- Набор текста с аудио - видеофайла
Контактная информация: e-mail: [email protected]