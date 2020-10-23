Дизайн полиграфии, рекламы, верстка многостраничных изданий. От разработки дизайна до сдачи в печать.
Профессиональный графический дизайнер.
Образование – высшее по специальности "Графический дизайн".
Опыт работы – более 9 лет.
Обязательность, пунктуальность, тщательность, перфекционизм.
Прекрасное владение всеми графическими приложениями Adobe Photoshop; Adobe Illustrator; Adobe InDesign; Corel Draw
Всегда рада новым проектам!
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Портфолио
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- Буклет Призма ПИК142 просмотра
- Буклет ортопедические матрасы126 просмотров
- Журнал "Мистер Стольник"114 просмотров
- Летнее меню103 просмотра
- Каталог ТМ Окраина95 просмотров
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- Верстка и дизайн журнала для TIKKURILA104 просмотра
- Верстка и дизайн журнала для TIKKURILA89 просмотров
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