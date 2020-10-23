Дизайн полиграфии, рекламы, верстка многостраничных изданий. От разработки дизайна до сдачи в печать.

Профессиональный графический дизайнер.

Образование – высшее по специальности "Графический дизайн".

Опыт работы – более 9 лет.

Обязательность, пунктуальность, тщательность, перфекционизм.

Прекрасное владение всеми графическими приложениями Adobe Photoshop; Adobe Illustrator; Adobe InDesign; Corel Draw

Всегда рада новым проектам!