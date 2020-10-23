Lada_art

Лада Пономарева Lada_art

 
37 летРоссия/Екатеринбург
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайн полиграфии, рекламы, верстка многостраничных изданий. От разработки дизайна до сдачи в печать.

Профессиональный графический дизайнер.

Образование – высшее по специальности "Графический дизайн". 

Опыт работы – более 9 лет. 

Обязательность, пунктуальность, тщательность, перфекционизм. 

Прекрасное владение всеми графическими приложениями Adobe Photoshop; Adobe Illustrator; Adobe InDesign; Corel Draw

Всегда рада новым проектам!

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