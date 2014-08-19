Образование
2013 г. ФГБОУ ВПО «Государственный университет-УНПК»
Учебно-научно-исследовательский институт информационных технологий
Специальность: Информатика и вычислительная техника
Обуч. в наст. вр. ФГБОУ ВПО «Государственный университет-УНПК»
Учебно-научно-исследовательский институт информационных технологий, магистратура
Специальность: Прикладная информатика
Обуч. в наст. вр. Орловский государственный институт экономики и торговли
Факультет дополнительного образования
Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Опыт работы
09.2012 — наст. вр. Региональный центр информатизации образования, г. Орел
Должность: специалист технического отдела
Быстрый компьютерный набор текстов
Редакторская проверка орфографии и пунктуации
Наполнение содержимым сайта за ограниченное время
Профессиональные навыки и знания
• ПК — опытный пользователь;
• Опыт работы контент-менеджером в различных проектах.
Знание иностранных языков
• Английский язык — уровень Upper-Intermediate
Прочее
• Коммуникабельность, пунктуальность, ответственность
• Хобби — путешествия, велоспорт.