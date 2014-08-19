LadySansa

Ксения LadySansa

 
31 годРоссия/Орел
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Образование

2013 г. ФГБОУ ВПО «Государственный университет-УНПК»

Учебно-научно-исследовательский институт информационных технологий

Специальность: Информатика и вычислительная техника

Обуч. в наст. вр. ФГБОУ ВПО «Государственный университет-УНПК»

Учебно-научно-исследовательский институт информационных технологий, магистратура

Специальность: Прикладная информатика

Обуч. в наст. вр. Орловский государственный институт экономики и торговли

Факультет дополнительного образования

Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Опыт работы

09.2012 — наст. вр. Региональный центр информатизации образования, г. Орел

Должность: специалист технического отдела

Быстрый компьютерный набор текстов

Редакторская проверка орфографии и пунктуации

Наполнение содержимым сайта за ограниченное время

Профессиональные навыки и знания

• ПК — опытный пользователь;

• Опыт работы контент-менеджером в различных проектах.

Знание иностранных языков

• Английский язык — уровень Upper-Intermediate

Прочее

• Коммуникабельность, пунктуальность, ответственность

• Хобби — путешествия, велоспорт.

Копирайтинг
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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