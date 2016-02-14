Ищем разработчика для внедрения нового дизайна, после оптимизации и постоянная поддержка\мелкие доработки. Проекту уже много лет. Написан на codeigniter 2. Дизайн в figma. (по запросу предоставлю) Работы делаем на тестовом сервере и сайте. Ведем bitbucket. Сейчас этап - ...
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Ищем разработчика с опытом работы с Codeigniter 2. Редизайн (готов в Figma и частично внедрено) + ряд новых доработок. После редизайна и внедрения нового функионала - оптимизация всего проекта. (скорость работы и показатели pagespeed) Будет выполняться и внедряться ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Ищем разработчика с опытом работы с Codeigniter 2. Редизайн (готов в Figma и частично внедрено) + ряд новых доработок. После редизайна и внедрения нового функионала - оптимизация всего проекта. (скорость работы и показатели pagespeed) Будет выполняться и внедряться ...Веб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
Ищем PHP-программиста (желательно из Одессы) с опытом работы с фреймворком Codeigniter. Требуется внести доработки\правки: 1) Сортировка фильтров. Нужно сделать возможным сортировку фильтров в админке (как положение друг за другом, так и положение самих значений в фильтре) 2) Добавить дополнительные ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад