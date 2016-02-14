Lalayan

Армен Lalayan

 
37 летУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
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  • Верстка + внедрение. Интернет магазин codeigniter 2 + jQuery

    Ищем разработчика для внедрения нового дизайна, после оптимизации и постоянная поддержка\мелкие доработки.  Проекту уже много лет. Написан на codeigniter 2.  Дизайн в figma. (по запросу предоставлю) Работы делаем на тестовом сервере и сайте. Ведем bitbucket. Сейчас этап - ...

    FigmajQueryCodeIgniter
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Магазин Codeigniter 2+jQuery (верстка+внедрение)

    Ищем разработчика с опытом работы с Codeigniter 2. Редизайн (готов в Figma и частично внедрено) + ряд новых доработок. После редизайна и внедрения нового функионала - оптимизация всего проекта. (скорость работы и показатели pagespeed) Будет выполняться и внедряться ...

    FigmajQueryCodeIgniter
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Доработки магазин на Codeigniter 2 + Jquery

    Ищем разработчика с опытом работы с Codeigniter 2. Редизайн (готов в Figma и частично внедрено) + ряд новых доработок. После редизайна и внедрения нового функионала - оптимизация всего проекта. (скорость работы и показатели pagespeed) Будет выполняться и внедряться ...

    FigmajQueryCodeIgniter
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Доработка сайта на фреймворке Codeigniter 2

    Ищем PHP-программиста (желательно из Одессы) с опытом работы с фреймворком Codeigniter. Требуется внести доработки\правки: 1) Сортировка фильтров. Нужно сделать возможным сортировку фильтров в админке (как положение друг за другом, так и положение самих значений в фильтре) 2) Добавить дополнительные ...

    PHPCodeIgniter
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад