Ищем разработчика для внедрения нового дизайна, после оптимизации и постоянная поддержка\мелкие доработки. Проекту уже много лет. Написан на codeigniter 2. Дизайн в figma. (по запросу предоставлю) Работы делаем на тестовом сервере и сайте. Ведем bitbucket. Сейчас этап - ...