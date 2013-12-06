О себе

Раньше был спамером - поэтому знаю не только белые, но и черные технологии продвижения. Сейчас веб-спам. Лицензионный хрюмер, arteester 4 для шаблонов, парсеры контента.

Мои знания пригодились мне в оффлайн работе - сейчас я менеджер по интернет-маркетингу. В мои обязанности входит создание рекламных компаний - как в интернете, так и в оффлайне, работа с реклаными агенствами. Поиск клиентов через Интернет, поддержка и продвижение сайта, который я создал, работа с клиентами.

Дизайн, верстка, копирайт, продвижение - весь набор услуг связанных с созданием/продвижением сайта/блога/портала.

Перс аттестат webmoney.