О себе
Раньше был спамером - поэтому знаю не только белые, но и черные технологии продвижения. Сейчас веб-спам. Лицензионный хрюмер, arteester 4 для шаблонов, парсеры контента.
Мои знания пригодились мне в оффлайн работе - сейчас я менеджер по интернет-маркетингу. В мои обязанности входит создание рекламных компаний - как в интернете, так и в оффлайне, работа с реклаными агенствами. Поиск клиентов через Интернет, поддержка и продвижение сайта, который я создал, работа с клиентами.
Дизайн, верстка, копирайт, продвижение - весь набор услуг связанных с созданием/продвижением сайта/блога/портала.
Перс аттестат webmoney.
Действие аккаунта приостановлено!
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