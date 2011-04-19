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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
14 лет назад
Написание статей
Получаем хорошие тексты по выгодной цене. Безупречное соблюдение сроков. Нечастый случай, когда можно получать большие объемы нормального контента в предельно сжатые сроки. Сотрудничество только началось, думаю что через какое-то время у нас вместе с командой Екатерины получатся пара контентных проектов, которыми можно будет гордиться.
Ответный отзыв
Очень довольна сотрудничеством! Несложное задание, адекватные требования, быстрая оплата. Спасибо, будем рады и в дальнейшем для вас писать!
$5
10 баллов
14 лет назад
Очень доволен сотрудничеством. Ответственный и грамотный исполнитель. Тексты хорошие и очень быстро пишет. Продолжаем сотрудничать!
Ответный отзыв
Приятно сотрудничать с порядочными людьми. Понятное задание, быстрая оплата. Спасибо!
$13
10 баллов
14 лет назад
Давно не получал такого морального удовольствия от профессиональной работы. Сроки просто космические - блок на который обычно отводится 4-5 дней, Екатерина выполнила в течении дня. Проверял очень внимательно - тексты грамотные, связные, качественные. Рекомендую всем кто работает с большими объемами. Постарайтесь заинтересовать Екатерину, чтоб она стала Вашим постоянным автором:)
Ответный отзыв
Николай - отличный заказчик, работать с ним легко и приятно. Быстрое решение, утверждение всех вопросов, проверка работы и моментальная оплата! Большое спасибо!
$80
10 баллов
14 лет назад
Очень понравилось работать, в короткие сроки был выполнен большой объём работ, и при этом не потерялось качество, тексты получились интересными и написанными для людей. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Грамотное подробное ТЗ, вежливое отношение, быстрое решение всех вопросов и моментальная оплата! Спасибо!
$5
9 баллов
14 лет назад
Статьи подошли, работа выполнена в срок
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Понятное задание, моментальная оплата!