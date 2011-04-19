Lanvina

Екатерина Lanvina

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Копирайт, рерайт, СЕО, контент-менеджмент, переводы с английского.

Отзывы заказчиков

Egor2006
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
22 отзыва
$2
10 баллов
14 лет назад
Нужны статьи для сайта юр. услуг
Написание статей
Получаем хорошие тексты по выгодной цене. Безупречное соблюдение сроков. Нечастый случай, когда можно получать большие объемы нормального контента в предельно сжатые сроки. Сотрудничество только началось, думаю что через какое-то время у нас вместе с командой Екатерины получатся пара контентных проектов, которыми можно будет гордиться.
Очень довольна сотрудничеством! Несложное задание, адекватные требования, быстрая оплата. Спасибо, будем рады и в дальнейшем для вас писать!
Ответный отзыв
leonidas
Леонид 
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Тексты для сайтов по недвижимости
Очень доволен сотрудничеством. Ответственный и грамотный исполнитель. Тексты хорошие и очень быстро пишет. Продолжаем сотрудничать!
Приятно сотрудничать с порядочными людьми. Понятное задание, быстрая оплата. Спасибо!
Ответный отзыв
bigroll
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$13
10 баллов
14 лет назад
Рерайт вопросов связанных с детьми
Давно не получал такого морального удовольствия от профессиональной работы. Сроки просто космические - блок на который обычно отводится 4-5 дней, Екатерина выполнила в течении дня. Проверял очень внимательно - тексты грамотные, связные, качественные. Рекомендую всем кто работает с большими объемами. Постарайтесь заинтересовать Екатерину, чтоб она стала Вашим постоянным автором:)
Николай - отличный заказчик, работать с ним легко и приятно. Быстрое решение, утверждение всех вопросов, проверка работы и моментальная оплата! Большое спасибо!
Ответный отзыв
Night-Cat
Денис 
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$80
10 баллов
14 лет назад
Написание 20 информационных текстов
Очень понравилось работать, в короткие сроки был выполнен большой объём работ, и при этом не потерялось качество, тексты получились интересными и написанными для людей. Спасибо!
Отличный заказчик! Грамотное подробное ТЗ, вежливое отношение, быстрое решение всех вопросов и моментальная оплата! Спасибо!
Ответный отзыв
Sect0R
Руслан 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$5
9 баллов
14 лет назад
Требуется 2 статьи
Статьи подошли, работа выполнена в срок
Хороший заказчик! Понятное задание, моментальная оплата!
Ответный отзыв