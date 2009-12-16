Дизайн, верстка (блочная), программирование (PHP), Joomla!, тексты.
(!) Занимаемся дизайном, порезкой, версткой, программированием и натяжкой под CMS (Joomla!).
(!) Занимаемся разработкой сайта «под ключ».
(!) Занимаемся SEO-оптимизацией.
(!) Занимаемся сочинением оригинальных и уникальных текстов для SEO.
(!) Занимаемся 3D-моделированием деталей конструкций и их сборкой в SolidWorks для промышленных заказов.
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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
14 лет назад
Если сказать честно, то Евгений действительно мастер своего дела. Поработали мы с ним на славу. Буду очень рад с ним сотрудничать. Работу выполнил почти в два раза быстрее ожидаемого срока.
Ответный отзыв
Большое спасибо, Влад, за сотрудничество: приятно иметь дело с человеком, держащий слово. Надеюсь на продолжительное успешное сотрудничество и покорение новых высот вместе!