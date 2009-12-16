Lardok

Евгений Болдырев Lardok

 
37 летУкраина/Сумы
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Дизайн, верстка (блочная), программирование (PHP), Joomla!, тексты.

(!) Занимаемся дизайном, порезкой, версткой, программированием и натяжкой под CMS (Joomla!).

(!) Занимаемся разработкой сайта «под ключ».

(!) Занимаемся SEO-оптимизацией.

(!) Занимаемся сочинением оригинальных и уникальных текстов для SEO.

(!) Занимаемся 3D-моделированием деталей конструкций и их сборкой в SolidWorks для промышленных заказов.

PHPJoomlaSolidWorks
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Отзывы заказчиков
ArtDecision
Владислав 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-1)
$7
10 баллов
14 лет назад
Наверстать макет
Если сказать честно, то Евгений действительно мастер своего дела. Поработали мы с ним на славу. Буду очень рад с ним сотрудничать. Работу выполнил почти в два раза быстрее ожидаемого срока.
Большое спасибо, Влад, за сотрудничество: приятно иметь дело с человеком, держащий слово. Надеюсь на продолжительное успешное сотрудничество и покорение новых высот вместе!
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