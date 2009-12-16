Наверстать макет

$15
HTML-версткаЗавершен24 заявки386 просмотров
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Нужна верстка макета. Выбор падет на того кто сделает все как можно дешевле.

Тоесть мне не нужна натяжка. Мне нужна просто верстка.

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14 лет назад
ArtDecision
Владислав 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
Lardok
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$7
1 день
Если сказать честно, то Евгений действительно мастер своего дела. Поработали мы с ним на славу. Буду очень рад с ним сотрудничать. Работу выполнил почти в два раза быстрее ожидаемого срока.
Большое спасибо, Влад, за сотрудничество: приятно иметь дело с человеком, держащий слово. Надеюсь на продолжительное успешное сотрудничество и покорение новых высот вместе!
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