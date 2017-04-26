Lekunovich

Наталья Лекунович Lekunovich

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Знания и навыки:

  • отличное знание ПК и Windows на уровне опытного пользователя
  • свободно работаю с пакетом MS Office
  • дизайнерские программы: Adobe Photoshop
  • HTML, CSS
  • обработка изображений и составление коллажей в Adobe Photoshop
  • полное понимание работы интерактивных сайтов и методов их построения
  • нарезка дизайн-макетов сайтов
  • начальный дизайн сайтов
  • опыт кроссбраузерной верстки
  • внесение изменений в существующие сайты
  • верстка PSD-макетов новых сайтов
  • иностранные языки: английский (начальный уровень).
Дополнительная информация:

коммуникабельность, усидчивость, обязательность, обучаемость, пунктуальность‚ ответственность‚ внимательность‚ исполнительность, огромное желание развиваться в сфере web программирования. 