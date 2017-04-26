Lekunovich

Знания и навыки:
- отличное знание ПК и Windows на уровне опытного пользователя
- свободно работаю с пакетом MS Office
- дизайнерские программы: Adobe Photoshop
- HTML, CSS
- обработка изображений и составление коллажей в Adobe Photoshop
- полное понимание работы интерактивных сайтов и методов их построения
- нарезка дизайн-макетов сайтов
- начальный дизайн сайтов
- опыт кроссбраузерной верстки
- внесение изменений в существующие сайты
- верстка PSD-макетов новых сайтов
- иностранные языки: английский (начальный уровень).
коммуникабельность, усидчивость, обязательность, обучаемость, пунктуальность‚ ответственность‚ внимательность‚ исполнительность, огромное желание развиваться в сфере web программирования.
Действие аккаунта приостановлено!