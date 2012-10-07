Lena-Maslinka

Елена Lena-Maslinka

 
37 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Диктор русского, украинского, английского языков.

Диктор русского, украинского, английского языков.

Озвучивание видео, аудиокниг, игр, рекламных роликов, презентаций, обучающих программ, автоответчиков, дубляж фильмов, сериалов.

В 2014 году закончила образовательные курсы по специальности "Радиоведущий. Диктор" при продюсерском центре Show Max (г. Киев).

На данный момент озвучила более 650 работ (большинство из них - в рамках любительской озвучки анимационных фильмов).

Монтаж и обработка аудио и видео.

Портфолио
Отзывы заказчиков
sasha_m1p
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$24
10 баллов
9 лет назад
Озвучка на русском языке книги бизнес тематики (40 стр. примерно)
Озвучкой очень доволен! Отличное качество, Елена настоящий професионал! Еще раз спасибо
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
wizi
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Озвучить текст - женским молодым голосом
Порадовала оперативность. Все требования выполнены. Очень приятный голос. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик, с которым легко договариваться и приятно сотрудничать. Рекомендую!
Ответный отзыв
Озвучивание
2 отзыва
$10/час
от $5от 2 часов
#30