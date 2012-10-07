Диктор русского, украинского, английского языков.

Диктор русского, украинского, английского языков.

Озвучивание видео, аудиокниг, игр, рекламных роликов, презентаций, обучающих программ, автоответчиков, дубляж фильмов, сериалов.

В 2014 году закончила образовательные курсы по специальности "Радиоведущий. Диктор" при продюсерском центре Show Max (г. Киев).

На данный момент озвучила более 650 работ (большинство из них - в рамках любительской озвучки анимационных фильмов).

Монтаж и обработка аудио и видео.