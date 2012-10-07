Диктор русского, украинского, английского языков.
Диктор русского, украинского, английского языков.
Озвучивание видео, аудиокниг, игр, рекламных роликов, презентаций, обучающих программ, автоответчиков, дубляж фильмов, сериалов.
В 2014 году закончила образовательные курсы по специальности "Радиоведущий. Диктор" при продюсерском центре Show Max (г. Киев).
На данный момент озвучила более 650 работ (большинство из них - в рамках любительской озвучки анимационных фильмов).
Монтаж и обработка аудио и видео.
Портфолио
- Озвучка видеоролика Green Decor323 просмотра
- Голосовое меню АТС627 просмотров
- Новости киноиндустрии524 просмотра
- Озвучка ролика с конференции TED747 просмотров
- Новини кіноіндустрії525 просмотров
- Голосовое меню на английском639 просмотров
Отзывы заказчиков
$24
10 баллов
9 лет назад
Озвучкой очень доволен! Отличное качество, Елена настоящий професионал! Еще раз спасибо
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую.
$10
10 баллов
11 лет назад
Порадовала оперативность. Все требования выполнены. Очень приятный голос. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, с которым легко договариваться и приятно сотрудничать. Рекомендую!
Озвучивание
2 отзыва
$10/час
от $5от 2 часов
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