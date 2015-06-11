Озвучка на русском языке книги бизнес тематики (40 стр. примерно)

Общие требования к озвучке:

Cтрок: до 19.00, 18.05.2015

Голос

Голос должен быть без явных дефектов и должен быть хорошо поставлен. Четкая дикция без проглатывания гласных и окончаний слов, достаточно постоянен в плане скорости, без резких скачков (темп, ритм, громкость).

Шум

Отсутствие посторонних шумов в языке. Шумное дыхание, глотание.

Актерское мастерство

Диктор при озвучке текста должен не бубнить его монотонно, но прочитать выразительно, заинтересованно, убедительно, с нужным эмоциональной окраской и интонацией.

Дополнительно:

1. темп озвучки – средний

2. громкость – средняя

3. озвучка должен пройти удаления шумов, сведение и нормальзацию

4. Формат начала книги

-Название книги

-Слоган книги - (обычно под названием)

-Тема книги

-Автор (ы)

-Издательство

-Количество страниц

5. Заголовки и их интонация. Нужно отделять заголовок (Раздел книг - в каждой книге есть заголовки 1 уровня и заголовки 2го уровня). Озвучивание названия раздела должно быть в другой интонации - (Отличительной от основного текста) и с озвучена с небольшой паузой (1 секунду до и после самого названия главы)

6. Формат выходного файла - каждая книга должна быть в одном

файле формата wav.

7. Ударение при озвучке.

Следует обращать внимание на ударение того или иного слова при озвучке книги. Ведь верное ударение может не передать суть мысли автора.

8. Аббревиатуры

Озвучку аббревиатур и имен (названия компаний к примеру) следует делать на языке оригинала,

пример MBA - эм-би-ей.