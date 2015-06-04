Поиск диктора под озвучку книги цикла БРЛ 1-2-3.

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Завершен2 заявки210 просмотров

Поиск диктора под озвучку третьей книги цикла БРЛ. Техника материализации и реализации желаний. Автор озвучил сам первые две книги. На данный момент проводится поиск наилучшего ценового предложения — объем книги 94500 слов.

Год: 2012

Автор: Лымар Юрий

Жанр: Самосовершенствование

Издательство: Альфа Реклама

ISBN: 978–966–2477–91–7

Язык: Русский

Формат: PDF

Количество страниц: 513

Планируется также переозвучка 1-й и 2-й книг цикла БРЛ.

Отбор дикторов заканчивается 24.04.2015 г.

10 лет назад
george_nickson
Юрий 
53 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

KhristiPhill
Кристина 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$210
30 дней
Кристина молодец, очень ответственно подошла к выполнению заказа. Качество работы и вложенная душа достойны наивысшей оценки.
Великолепный проект. Просто, потрясающая книга, интерес к которой сохранялся не только во время работы над ней, но и до сих пор, спустя несколько месяцев, я периодически возвращаюсь к тексту этой книги... Заказчик - потрясающий. Четко поставленные задачи, своевременная реакция на любые вопросы и уточнения, оплата строго по договоренности. Пожалуй, лучший заказчик за годы работы над фрилансовыми проектами.

Заявки фрилансеров

KhristiPhill
Кристина 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад

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