Нужно начитать женским голосом текст категории 18+ (в небольших количествах присутствует ненормативная лексика). Объем - чуть больше 5 страниц в Ворде (12 шрифт, одинарный пробел). Не требуется работа профессионального диктора на навороченном оборудовании - достаточно ...
Требуется озвучить текст
Обязательные условия! Читайте, прежде, чем разместить свое предложение!!!
1. Голос мужской
2. Голос брутальный, грубый.
3. Текст будет записан для женского пола и звуковой файл должен у каждой женщины вызывать учащенное дыхание, стук сердца и прочие приятности...)
4. Это не реклама и не инфографика. Дикторов с нудным голосом просьба не публиковать предложения.
Если нас устроит то, как Вы озвучили текст, закажем еще 15 звуковых файлов.
Выкладывайте ссылки на портфолио, дабы поскорее отобрать кандидата. Оплата через безопасную сделку.
Заявки фрилансеров
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