Требуется озвучить текст

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт7 заявок188 просмотров

Обязательные условия! Читайте, прежде, чем разместить свое предложение!!!

1. Голос мужской

2. Голос брутальный, грубый.

3. Текст будет записан для женского пола и звуковой файл должен у каждой женщины вызывать учащенное дыхание, стук сердца и прочие приятности...)

4. Это не реклама и не инфографика. Дикторов с нудным голосом просьба не публиковать предложения.

Если нас устроит то, как Вы озвучили текст, закажем еще 15 звуковых файлов.

Выкладывайте ссылки на портфолио, дабы поскорее отобрать кандидата. Оплата через безопасную сделку.

10 лет назад
tim_keed
Тимур 
34 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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