Озвучка видеоролика - инструкция по оплате

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Завершен7 заявок143 просмотра

Добрый день фрилансеры!

Нужно сделать озвучку для видеоролика 1:30

Видеоролик есть с моей озвучкой, голос конечно ((

Отдам работу в ваши руки.

Желающbм послушать видео дам ссылку в youtube

10 лет назад
NewYorker
Вадим 
34 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tv-voice
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
$8
1 день
Приятный голос. Быстро выполнила работу. Отправила мне готовую работу в оригинале, не боясь что не я заплачу. Рекомендую!!! Буду рад снова обратиться к тебе!
Замечательный заказчик! Спасибо за быструю оплату и четкое ТЗ. Буду рада продолжению сотрудничества. Рекомендую другим фрилансерам.

Заявки фрилансеров

tv-voice
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
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