Нужно начитать женским голосом текст категории 18+ (в небольших количествах присутствует ненормативная лексика). Объем - чуть больше 5 страниц в Ворде (12 шрифт, одинарный пробел). Не требуется работа профессионального диктора на навороченном оборудовании - достаточно ...
Озвучка видеоролика - инструкция по оплате
Добрый день фрилансеры!
Нужно сделать озвучку для видеоролика 1:30
Видеоролик есть с моей озвучкой, голос конечно ((
Отдам работу в ваши руки.
Желающbм послушать видео дам ссылку в youtube
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Озвучивание6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Вот текст Здравствуйте. Вы позвонили в такси "Выгодная поездка" Сейчас все операторы заняты, но Вы можете заказать такси, ОНЛАЙН. На сайте, 7 2 7 2 161 точка РУ со ...Завершен10 лет назад
Необходимо записать голосовое меню на АТС . Тематика Экскурсии.Пол:Женский,Язык Русский .Выслушиваем ваши предложения с примерами работ и ценой.Длительность порядка 1 минутыОзвучивание10 заявокЗакрыт10 лет назад
Видеоинфографика на 2 минуты. Необходимо реализовать закадровое озвучивание на иврите. Текст и раскадровка предоставляются. Требования: - мужской голос - произношение без акцента - четкая дикция ...Озвучивание6 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно озвучить текст до 100 знаков, голосое приветствие. Голос: мужской бас. Монтаж: рассматриваю варианты и "под ключ" и только голос. Образец того, что нравится, здесь (верхний ...Озвучивание8 заявокЗакрыт10 лет назад
Поиск диктора под озвучку третьей книги цикла БРЛ. Техника материализации и реализации желаний. Автор озвучил сам первые две книги. На данный момент проводится поиск наилучшего ценового предложения — объем книги 94500 слов. Год: ...Завершен10 лет назад
Добрый день! Ищем исполнителя на озвучку нескольких видео-роликов, общий объем примерно 15 минут. !!!! Нужен женский голос.!!!!!!!! Скрипт с поминутной расшифровкой имеется. Также нужно будет ...Озвучивание18 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно мужским голосом записать 3 фразы для автоответчика: 1. Здравствуйте! Вы позвонили в Сервисный Центр FreshIT. Пожалуйста, ожидайте соединения с нашим консультантом. 2. Здравствуйте! Вы позвонили в ...Завершен10 лет назад