Нужно начитать женским голосом текст категории 18+ (в небольших количествах присутствует ненормативная лексика). Объем - чуть больше 5 страниц в Ворде (12 шрифт, одинарный пробел). Не требуется работа профессионального диктора на навороченном оборудовании - достаточно ...
Озвучить тексты приятным дикторским женским голосом для IVR
Вот текст
Здравствуйте.
Вы позвонили в такси "Выгодная поездка"
Сейчас все операторы заняты, но Вы можете заказать такси, ОНЛАЙН.
На сайте, 7 2 7 2 161 точка РУ со своего телефона, планшета или компьютера.
2 ой текст.
Здравствуйте
Вы находитесь в черном списке компаний такси.
Мы не можем Вам предоставить машину такси.
3 ий текст
Здравствуйте
Вы можете оставить нам предложение или жалобу после гудка.
4ый текст
Здравствуйте
Сейчас ночь и операторы не работают до семи утра.
Вы можете сделать заказ такси онлайн.
На сайте, 7 2 7 2 161 точка РУ со своего телефона, планшета или компьютера.
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