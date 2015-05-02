Озвучить тексты приятным дикторским женским голосом для IVR

Вот текст

Здравствуйте.

Вы позвонили в такси "Выгодная поездка"

Сейчас все операторы заняты, но Вы можете заказать такси, ОНЛАЙН.

На сайте, 7 2 7 2 161 точка РУ со своего телефона, планшета или компьютера.

2 ой текст.

Здравствуйте

Вы находитесь в черном списке компаний такси.

Мы не можем Вам предоставить машину такси.

3 ий текст

Здравствуйте

Вы можете оставить нам предложение или жалобу после гудка.

4ый текст

Здравствуйте

Сейчас ночь и операторы не работают до семи утра.

Вы можете сделать заказ такси онлайн.

На сайте, 7 2 7 2 161 точка РУ со своего телефона, планшета или компьютера.