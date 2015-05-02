Озвучить тексты приятным дикторским женским голосом для IVR

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен3 заявки217 просмотров

Вот текст

Здравствуйте.

Вы позвонили в такси "Выгодная поездка"

Сейчас все операторы заняты, но Вы можете заказать такси, ОНЛАЙН.

На сайте, 7 2 7 2 161 точка РУ со своего телефона, планшета или компьютера.

2 ой текст.

Здравствуйте

Вы находитесь в черном списке компаний такси.

Мы не можем Вам предоставить машину такси.

3 ий текст

Здравствуйте

Вы можете оставить нам предложение или жалобу после гудка.

4ый текст

Здравствуйте

Сейчас ночь и операторы не работают до семи утра.

Вы можете сделать заказ такси онлайн.

На сайте, 7 2 7 2 161 точка РУ со своего телефона, планшета или компьютера.

10 лет назад
taxichastnik
Александр 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tv-voice
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
$10
1 день
Озвучка класс и в течении 1 часа. Рекомендую
Отличный заказчик! Приятно работать. Быстро договорились, оплата мгновенная.

Заявки фрилансеров

tv-voice
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
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Озвучивание

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