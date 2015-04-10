Озвучка рассказа

Нужно начитать женским голосом текст категории 18+ (в небольших количествах присутствует ненормативная лексика). Объем - чуть больше 5 страниц в Ворде (12 шрифт, одинарный пробел). Не требуется работа профессионального диктора на навороченном оборудовании - достаточно просто начитать текст без "мнээээ", "это...", запинаний и всего такого прочего. Просто дело максимум на час для девушки с более-менее пристойным микрофоном. Цена вопроса - 1 000 рублей.