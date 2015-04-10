Необходимо записать голосовое меню на АТС . Тематика Экскурсии.Пол:Женский,Язык Русский .Выслушиваем ваши предложения с примерами работ и ценой.Длительность порядка 1 минуты
Озвучка рассказа
Нужно начитать женским голосом текст категории 18+ (в небольших количествах присутствует ненормативная лексика). Объем - чуть больше 5 страниц в Ворде (12 шрифт, одинарный пробел). Не требуется работа профессионального диктора на навороченном оборудовании - достаточно просто начитать текст без "мнээээ", "это...", запинаний и всего такого прочего. Просто дело максимум на час для девушки с более-менее пристойным микрофоном. Цена вопроса - 1 000 рублей.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Озвучивание10 заявокЗакрыт10 лет назад
Видеоинфографика на 2 минуты. Необходимо реализовать закадровое озвучивание на иврите. Текст и раскадровка предоставляются. Требования: - мужской голос - произношение без акцента - четкая дикция ...Озвучивание6 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно озвучить текст до 100 знаков, голосое приветствие. Голос: мужской бас. Монтаж: рассматриваю варианты и "под ключ" и только голос. Образец того, что нравится, здесь (верхний ...Озвучивание8 заявокЗакрыт10 лет назад
Поиск диктора под озвучку третьей книги цикла БРЛ. Техника материализации и реализации желаний. Автор озвучил сам первые две книги. На данный момент проводится поиск наилучшего ценового предложения — объем книги 94500 слов. Год: ...Озвучивание1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день! Ищем исполнителя на озвучку нескольких видео-роликов, общий объем примерно 15 минут. !!!! Нужен женский голос.!!!!!!!! Скрипт с поминутной расшифровкой имеется. Также нужно будет ...Озвучивание18 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно мужским голосом записать 3 фразы для автоответчика: 1. Здравствуйте! Вы позвонили в Сервисный Центр FreshIT. Пожалуйста, ожидайте соединения с нашим консультантом. 2. Здравствуйте! Вы позвонили в ...Озвучивание1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $5
Доброго времени суток. Нужно озвучить короткое приветствие для АТС интернет-магазина. Так же нужно озвучить что менеджеры заняты, и вам перезвонят. Бюджет до 300 WMR, очень ...Озвучивание13 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, требуется озвучить около 30 обучающих роликов, в среднем 2-3 минуты каждый, на английском языке, текст переведен, тематика работа в программном обеспечении. Интересуют цены и сроки СпасибоОзвучивание15 заявокЗакрыт10 лет назад