Озвучка рассказа

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт6 заявок135 просмотров

Нужно начитать женским голосом текст категории 18+ (в небольших количествах присутствует ненормативная лексика). Объем - чуть больше 5 страниц в Ворде (12 шрифт, одинарный пробел). Не требуется работа профессионального диктора на навороченном оборудовании - достаточно просто начитать текст без "мнээээ", "это...", запинаний и всего такого прочего. Просто дело максимум на час для девушки с более-менее пристойным микрофоном. Цена вопроса - 1 000 рублей.

9 лет назад
xozjain777
Алексей 
49 лет
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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