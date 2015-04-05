Озвучка. Голосовое приветсвтие

Нужно озвучить текст до 100 знаков, голосое приветствие.

Голос: мужской бас.

Монтаж: рассматриваю варианты и "под ключ" и только голос.

Образец того, что нравится, здесь (верхний левый)

business-sound.ru/golosovoe-privetstvie

В дальнейшем может понадобиться дополнить приветствие новыми разделами, и не только.