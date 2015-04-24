Начитать на камеру текст

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт16 заявок394 просмотра

Девушка приятной внешности начитывает на камеру текст который я ей присылаю заблаговременно.

Видео будет использоваться для монтирования городских новостей небольшого райцентра.

Каждый текст будет примерно 5-10 минут.

Меня интересует стоимость и фото диктора.

10 лет назад
susorov
51 год
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад

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