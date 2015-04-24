Нужно начитать женским голосом текст категории 18+ (в небольших количествах присутствует ненормативная лексика). Объем - чуть больше 5 страниц в Ворде (12 шрифт, одинарный пробел). Не требуется работа профессионального диктора на навороченном оборудовании - достаточно ...
Начитать на камеру текст
Девушка приятной внешности начитывает на камеру текст который я ей присылаю заблаговременно.
Видео будет использоваться для монтирования городских новостей небольшого райцентра.
Каждый текст будет примерно 5-10 минут.
Меня интересует стоимость и фото диктора.
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