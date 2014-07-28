LenaBozhko

Елена LenaBozhko

 
35 летУкраина/Мариуполь
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Полиграфия, дизайн.

Занимаюсь полиграфическим дизайном, опыт работы - около 2 лет. В основном делаю макеты листовок, ситилайтов, бордов, афиш.

Занимаюсь ведением групп вконтакте, полностью готовлю контекст, приглашаю людей, веду общение. Группа выглядит живой и стильной.

Занимаюсь декорированием помещений, могу подготовить визуализацию проекта (в 3d редакторе и в ручной графике).

Мои хобби: рисунок, черчение, кино.

Портфолио
Наружная реклама
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#1002
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#1196
Дизайн продукции
нет отзывов
от $50
от 10 дней
#1620
Фирменный стиль
нет отзывов
от $200
от 15 дней
#2056
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 5 дней
#4055