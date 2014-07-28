Полиграфия, дизайн.

Занимаюсь полиграфическим дизайном, опыт работы - около 2 лет. В основном делаю макеты листовок, ситилайтов, бордов, афиш.

Занимаюсь ведением групп вконтакте, полностью готовлю контекст, приглашаю людей, веду общение. Группа выглядит живой и стильной.

Занимаюсь декорированием помещений, могу подготовить визуализацию проекта (в 3d редакторе и в ручной графике).

Мои хобби: рисунок, черчение, кино.