Полиграфия, дизайн.
Занимаюсь полиграфическим дизайном, опыт работы - около 2 лет. В основном делаю макеты листовок, ситилайтов, бордов, афиш.
Занимаюсь ведением групп вконтакте, полностью готовлю контекст, приглашаю людей, веду общение. Группа выглядит живой и стильной.
Занимаюсь декорированием помещений, могу подготовить визуализацию проекта (в 3d редакторе и в ручной графике).
Мои хобби: рисунок, черчение, кино.
Портфолио
- Стенд для художественной школы.148 просмотров
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