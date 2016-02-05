Лара Леснихина Lesnihina_LaraLesnihina_Lara
31 годРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Интернет- маркетинг профессионально: таргетинг (Facebook, MyTarget, VKontakte, Instagram, Youtube), контекст, лидогенерация, арбитраж трафика.
Интернет- маркетинг профессионально: таргетинг (Facebook, MyTarget, VKontakte, Instagram, Youtube), контекст, лидогенерация, арбитраж трафика.
Если вы хотите получать клиентов из соц. сетей, но у вас нет времени заниматься этим самостоятельно.
Если вы уже получаете клиентов из соц. сетей и хотите делать это максимально эффективно.
Специалист по таргетированной рекламе VK/ Facebook/ My target/ Instagram/ Youtube
Работаю с разными проектами и с разными бюджетами.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Таргетинг бесплатно267 просмотров
- Интернет- маркетинг профессионально262 просмотра