Lesnihina_Lara

Лара Леснихина Lesnihina_Lara

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Интернет- маркетинг профессионально: таргетинг (Facebook, MyTarget, VKontakte, Instagram, Youtube), контекст, лидогенерация, арбитраж трафика.

Интернет- маркетинг профессионально: таргетинг (Facebook, MyTarget, VKontakte, Instagram, Youtube), контекст, лидогенерация, арбитраж трафика. 

Если вы хотите получать клиентов из соц. сетей, но у вас нет времени заниматься этим самостоятельно. 

Если вы уже получаете клиентов из соц. сетей и хотите делать это максимально эффективно. 

Специалист по таргетированной рекламе VK/ Facebook/ My target/ Instagram/ Youtube 

Работаю с разными проектами и с разными бюджетами.

Портфолио