Интернет- маркетинг профессионально: таргетинг (Facebook, MyTarget, VKontakte, Instagram, Youtube), контекст, лидогенерация, арбитраж трафика.

Интернет- маркетинг профессионально: таргетинг (Facebook, MyTarget, VKontakte, Instagram, Youtube), контекст, лидогенерация, арбитраж трафика.

Если вы хотите получать клиентов из соц. сетей, но у вас нет времени заниматься этим самостоятельно.

Если вы уже получаете клиентов из соц. сетей и хотите делать это максимально эффективно.

Специалист по таргетированной рекламе VK/ Facebook/ My target/ Instagram/ Youtube

Работаю с разными проектами и с разными бюджетами.