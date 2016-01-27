Таргетинг бесплатно

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Мои навыки:
Определение целевой аудитории.
Разработка аватаров целевой аудитории.
Разработка стратегии рекламного воздействия на целевую аудиторию.
Разработка уникального торгового предложения (УТП).
Формирование баз целевых аудиторий.
Создание рекламных объявлений в нескольких форматах.
Тестирование рекламных объявлений и определение самых эффективных.
Анализ результатов тестов.
Оптимизация и корректировка рекламных кампаний.
Масштабирование по оптимальным ценам за клик.
Понижение цены за клик при сохранении количества переходов.
Прайс: На данный момент я ищу новые кейсы.
Поэтому работа над тестовыми кампаниями БЕСПЛАТНО.
Тестовые РК - бюджет мин. 4000 руб. в ВК, Ок, Fb. В Instagram бюджет мин. 3000 руб.
Ведение РК - стоимость работы и бюджет обсуждается по результатам тестов.
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