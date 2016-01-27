Таргетинг бесплатно

Добавлена
8 лет назад
267 просмотров
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Мои навыки:

Определение целевой аудитории.

Разработка аватаров целевой аудитории.

Разработка стратегии рекламного воздействия на целевую аудиторию.

Разработка уникального торгового предложения (УТП).

Формирование баз целевых аудиторий.

Создание рекламных объявлений в нескольких форматах.

Тестирование рекламных объявлений и определение самых эффективных.

Анализ результатов тестов.

Оптимизация и корректировка рекламных кампаний.

Масштабирование по оптимальным ценам за клик.

Понижение цены за клик при сохранении количества переходов.

Прайс: На данный момент я ищу новые кейсы.

Поэтому работа над тестовыми кампаниями БЕСПЛАТНО.

Тестовые РК - бюджет мин. 4000 руб. в ВК, Ок, Fb. В Instagram бюджет мин. 3000 руб. 

Ведение РК - стоимость работы и бюджет обсуждается по результатам тестов.

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