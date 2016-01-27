Интернет- маркетинг профессионально: таргетинг (Facebook, MyTarget, VKontakte, Instagram, Youtube), ретаргетинг, контекст, лидогенерация, арбитраж трафика.

Если вы хотите получать клиентов из соц. сетей, но у вас нет времени заниматься этим самостоятельно.

Если вы уже получаете клиентов из соц. сетей и хотите делать это максимально эффективно.

Специалист по таргетированной рекламе VK/ Facebook/ My target/ Instagram/ Youtube

Работаю с разными проектами и с разными бюджетами. С инфобизнесом тоже работаю, но с содержательным, а не с рекурсией типа «учим делать бизнес на том, как учить делать бизнес».

Церебро или аналогичные сервисы парсинга использую во всех проектах.

Выполняю работу качественно, быстро и в сроки. Работаю с физ. лицами и юр. лицами.

Также провожу консультации по настройке таргетированной рекламы.