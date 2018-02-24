Специализация: Стихи, поэмы, эссе, проза, сценарии,уникальные тексты

Ильминский Павел Иванович 12.07.1962 г. рождения, русский, уроженец г.Бахчисарай республика Крым, женат, двое детей. Проживаю по адресу г. Батайск ул. Ворвского 23 кв.154 Образование высшее+ средне-техническое+2-х годичные курсы юриспруденции . В 1981 г. окончил Ростовский-на-Дону Гидрометеорологический техникум. С мая 1981 г. по август 1982 г. срочная служба в морской пехоте ВМФ СССР. С сентября 1982г. По сентябрь 1987г. Киевское высшее военно-морское училище. С 1987 г. по 1993г. Служба на офицерских должностях кораблей Тихоокеанского флота. С 1993г. по 1995г. Служба на офицерских должностях УВД РФ.

С августа 2009 г. и.о. гл. редактора газеты "Честь и Порядок" пишу статьи, очерки, аналитические материалы, был штатным корреспондентом газеты КВУ, 2 последних года работал редактором газеты «Голос народа».

В настоящее время подрабатываю в интернете копирайтером, рерайтером, написанием авторских статей. Опыт литературной работы 6 лет. Стихи, авторские материалы и статьи можно найти в интернете (поисковик:- yandex /автор: Павел Ильминский или gazeta_ golosnaroda)