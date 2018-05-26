Дизайн просто и легко

Беру на себя все ваши боли связанные с правильной подачей вашего бизнеса в интернете, чтобы он был понятен, удобен и смотрелся круто. Сделаю все, чтобы вы остались довольны результатами нашего сотрудничества!

Я могу...

⚜️ Разработать крутой дизайн Вашего сайта;

⚜️ Придумать фирменный стиль для Вашего бизнеса;

⚜️ Создать запоминающийся логотип.

Процесс работы:

1. Обсуждение ТЗ, сроков, стоимости, способа оплаты;

2. Вы делаете предоплату 20% от суммы заказа;

3. Высылаю Вам скрины готовой работы;

4. Вы вносите свои правки.

5. Вы производите остаток оплаты и я отправляю Вам все исходники.

 Правки по дизайну, в рамках согласованного технического задания, делаю бесплатно :)

Контакты

👉 Телеграм, звонки — 380668177820

👉 Почта — [email protected]

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С радостью отвечу на все ваши вопросы!