Добрый день! Мы имеем свой интернет магазин по продаже чаёв. Нужно провести оптимизацию сайта для продвижения в Google/Yandex. Бюджет может корректироваться. Предложите свои варианты дальнейшего продвижения.
Беру на себя все ваши боли связанные с правильной подачей вашего бизнеса в интернете, чтобы он был понятен, удобен и смотрелся круто. Сделаю все, чтобы вы остались довольны результатами нашего сотрудничества!
Я могу...
⚜️ Разработать крутой дизайн Вашего сайта;
⚜️ Придумать фирменный стиль для Вашего бизнеса;
⚜️ Создать запоминающийся логотип.
Процесс работы:
1. Обсуждение ТЗ, сроков, стоимости, способа оплаты;
2. Вы делаете предоплату 20% от суммы заказа;
3. Высылаю Вам скрины готовой работы;
4. Вы вносите свои правки.
5. Вы производите остаток оплаты и я отправляю Вам все исходники.
Правки по дизайну, в рамках согласованного технического задания, делаю бесплатно :)
Контакты
👉 Телеграм, звонки — 380668177820
👉 Почта — [email protected]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
С радостью отвечу на все ваши вопросы!
- $350Поисковые системы (SEO)28 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Текст имеет профессиональную лексику. Объем текста - около 5 стр. Сайт http://tch.com.ua/ Возможно, будут еще обращения.Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад