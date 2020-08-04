Веб-дизайнер
Здравствуйте!Меня зовут Лейла и я фриланс-дизайнер.
Моя специализация - современный и понятный дизайн сайтов.Я предлагаю:
- Веб-дизайн
- Дизайн интерфейсов
- Дизайн мобильных приложений
- Оформление в социальных сетях
- Photoshop
- XD
- Figma
Портфолио
- Дизайн сайта магазин "капкейк"26 просмотров
- Лендинг для фотографа24 просмотра
- Дизайн сайта "Затворник"22 просмотра
- Дизайн сайта магазин флорариумов20 просмотров
- Дизайн сайта изготовление мебели14 просмотров
- Дизайн сайта для массажного салона.27 просмотров