LeylaSnake

Лейла Абдуллаева LeylaSnake

 
29 летУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Веб-дизайнер

Здравствуйте!Меня зовут Лейла и я фриланс-дизайнер. 

Моя специализация - современный и понятный дизайн сайтов.Я предлагаю:

  • Веб-дизайн
  • Дизайн интерфейсов
  • Дизайн мобильных приложений
  • Оформление в социальных сетях
Работаю в 
  • Photoshop
  • XD
  • Figma
Дизайн мобильного приложенияFigma