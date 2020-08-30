LidiaOstrovskaya

Ольга, здравствуйте! Нам необходимо написать текст на упаковку льна. Текст будет размещен на оборотной стороне на небольшой наклейке 8х20 см. В прикрепленном файле есть примерный текст и пакет, на котором будет размещена наклейка. То, что ...
Лидия LidiaOstrovskayaLidiaOstrovskaya
23 годаРоссия/Новосибирск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Действие аккаунта приостановлено!
- Рерайтинг1 заявкаЗакрыт3 года назад
Ольга, здравствуйте! Нам необходимо написать текст на упаковку льна. Текст будет размещен на оборотной стороне на небольшой наклейке 8х20 см. В прикрепленном файле есть примерный текст и пакет, на котором будет размещена наклейка. То, что ...Рерайтинг1 заявкаЗакрыт3 года назад
Елена, здравствуйте! Нам необходимо написать текст на упаковку льна. Текст будет размещен на оборотной стороне на небольшой наклейке 8х20 см. В прикрепленном файле есть примерный текст и пакет, на котором будет размещена наклейка. То, что ...Дизайн продукции1 заявкаЗакрыт3 года назад
Дизайн для упаковки органических круп (лен, зеленая гречка, пшеница) в малую тару (100-500 гр.).Дизайн продукции26 заявокЗакрыт3 года назад