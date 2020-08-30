LidiaOstrovskaya

Лидия LidiaOstrovskaya

 
23 годаРоссия/Новосибирск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Текст на упаковку льна

    Ольга, здравствуйте! Нам необходимо написать текст на упаковку льна. Текст будет размещен на оборотной стороне на небольшой наклейке 8х20 см. В прикрепленном файле есть примерный текст и пакет, на котором будет размещена наклейка. То, что ...

    Рерайтинг1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Текст на упаковку органического льна.

    Ольга, здравствуйте! Нам необходимо написать текст на упаковку льна. Текст будет размещен на оборотной стороне на небольшой наклейке 8х20 см. В прикрепленном файле есть примерный текст и пакет, на котором будет размещена наклейка. То, что ...

    Рерайтинг1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Текст для упаковки органического льна.

    Елена, здравствуйте! Нам необходимо написать текст на упаковку льна. Текст будет размещен на оборотной стороне на небольшой наклейке 8х20 см. В прикрепленном файле есть примерный текст и пакет, на котором будет размещена наклейка. То, что ...

    Дизайн продукции1 заявка
    Закрыт
    3 года назад