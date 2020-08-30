LidiaOstrovskaya

Ольга, здравствуйте! Нам необходимо написать текст на упаковку льна. Текст будет размещен на оборотной стороне на небольшой наклейке 8х20 см. В прикрепленном файле есть примерный текст и пакет, на котором будет размещена наклейка. То, что ...