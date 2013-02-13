Добролюбова
Анжелика Анатольевна
Место проживания и прописка: АРК, Крым. г. Ялта,
Контактный телефон: 0939145223, 0999611800
E-mail: [email protected]
Дата рождения: 8 марта 1974 года.
Семейное положение: Не замужем
Дети: Сын – 17 лет.
Водительское удостоверение: категории В
Транспортное средство: Машина Doodge Ram Van
Цель: поиск более высокооплачиваемой и перспективной работы. Наличие командировок не пугает. При необходимости ИСПОЛЬЗОВАНИЯ моего транспорта – бензин, амортизация и прохождение ТО за счёт компании.
Предполагаемые должности: Редактор новостей сайта, наполнение каталогов сайта, редактор сайта, написание статей, копирайт, рерайт, контент менеджер, администратор сайта, оператор по набору текста,
помощник масс-медиа проекты, куратор, организатор работы в сфере PR компаний, подбор персонала.
Заработная плата: От 800 у.е. Частичная занятость от 500 у.е.
Адекватная заработная плата и соц.пакет приветствуются, оплачиваемый отпуск, командировки, мобильная связь.
Предпологаемое территориальное место работы: Ялта, Киев, Удалённая работа. Интернет постоянный есть, при возможности удалённой работы.
Образование:
1991-1992 г.г. Киевские Государственные Курсы секретарей-референтов.
Cвидетельство Секретаря-референта.
Сертификат Всеукраинской Организации «Украинская Ассоциация Маркетинга» с поддержкой IREX ПроМедиа/Украина о проведенном в Киеве семинаре (с 22-26 сентября 2003 года) и успешно законченном семинаре «Маркетинг для СМИ». (Профессиональные навыки в области продаж, оценке эффективности рекламы, маркетинговых исследованиях. Опыт успешной организации эффективных продаж. Стимулирование продаж. Бизнесс-планирование).
Опыт работы:
2005 - 2006 г.г. Веб-мастер
Администрирование, наполнение и оптимизация веб-сайтов, проведение рекламных акций, эффективная работа с поисковыми системами.
Креативный директор www.recreationlab.com.ua
Компания занималась разработкой и воплощением игр в реальном времени - квест по городу.
2004 - 2005 г.г. Интернет компания по предоставлению услуг по оптоволоконному соединению интернет-сетей «Укрлинк»
Начальник отдела продаж и рекламы.
Системный интегратор
2004 – 2005 г.г. СМИ «Софтпресс», «KP PUBLICATION»
Работа в изданиях – Офисс, Pink.
Выпускающий редактор, подборка макетов, рекламные компании, продажа рекламных полос.
2003 - 2004 г.г. Киевский городской сервер KIEV www.kiev2000.com
Администратор, Рекламист, Product менеджер. Администрирование сайта, работа в Word, Microsoft Excel, Photo Shop, почтовых системах The Bat, Outlook Express. Обновление информации на сайте, редактор новостной ленты, афиша, администрирование форума, рерайт, наработка, обработка клиентской базы, переговоры с потенциальными клиентами по телефону, встречи, заключение договоров, контроль своевременной подачи информации, организация, участие в PR и рекламных кампаниях.
2002 – 2003 г.г. ООО ИТФ «Пласт»
(Предоставление информационно – технических услуг, обслуживание компьютерной и офисной техники, ремонт офисного оборудования, оптово – розничная торговля расходными материалами, компьютерной и офисной техникой, канцтоварами.) Менеджер по продаже. Работа с существующими клиентами, активное привлечение новых. Работа с поставщиками, прием заказов, выписка счетов, контроль своевременной отгрузки товара. Разработка информационных прайсов, рассылка информации по клиентской базе. Составление отчетов о проделанной работе, анализ динамики продаж, анализ рынка конкурентов.
Секретарь Референт/офис-менеджер (общий стаж 9 лет):
ООО «Юнона ЛТД» - оптовая торговля товарами не продовольственной группы.
АОЗТ «Тико» - оптовая торговля товарами непродовольственной группы.
КФ «Корсар» - поставка сырья для пищевой промышленности Украины (Сыроделие).
Международный Научно-Технический Университет.
Родной язык - русский, украинский свободно, знание базового английского языка
Знание ПК и прикладных программ, Интернета, эл. почты, поисковые системы, социальные сети.
Ведение делопроизводства, знание всей первичной документации, ведение переговоров по телефону, встреча, прием , расселение клиентов.
Помощь руководителю в работе с сотрудниками, контроль, решение конфликтных ситуаций.
Личные качества:
целеустремленность
организационные способности
умение работать с людьми
коммуникабельность
быстрая обучаемость
инициативность.
достижение цели
полная отдача в работе.
природное чувство красоты и гармонии
креативный подход к творчеству.
индивидуальный, эксцентричный стиль.
индивидуальный подход к потенциальным клиентам, умение привлекать и удерживать хорошие, стабильные отношения с партнерами.