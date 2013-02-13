Добролюбова

Анжелика Анатольевна

Место проживания и прописка: АРК, Крым. г. Ялта,

Контактный телефон: 0939145223, 0999611800

E-mail: [email protected]

Дата рождения: 8 марта 1974 года.

Семейное положение: Не замужем

Дети: Сын – 17 лет.

Водительское удостоверение: категории В

Транспортное средство: Машина Doodge Ram Van

Цель: поиск более высокооплачиваемой и перспективной работы. Наличие командировок не пугает. При необходимости ИСПОЛЬЗОВАНИЯ моего транспорта – бензин, амортизация и прохождение ТО за счёт компании.

Предполагаемые должности: Редактор новостей сайта, наполнение каталогов сайта, редактор сайта, написание статей, копирайт, рерайт, контент менеджер, администратор сайта, оператор по набору текста,

помощник масс-медиа проекты, куратор, организатор работы в сфере PR компаний, подбор персонала.

Заработная плата: От 800 у.е. Частичная занятость от 500 у.е.

Адекватная заработная плата и соц.пакет приветствуются, оплачиваемый отпуск, командировки, мобильная связь.

Предпологаемое территориальное место работы: Ялта, Киев, Удалённая работа. Интернет постоянный есть, при возможности удалённой работы.

Образование:

1991-1992 г.г. Киевские Государственные Курсы секретарей-референтов.

Cвидетельство Секретаря-референта.

Сертификат Всеукраинской Организации «Украинская Ассоциация Маркетинга» с поддержкой IREX ПроМедиа/Украина о проведенном в Киеве семинаре (с 22-26 сентября 2003 года) и успешно законченном семинаре «Маркетинг для СМИ». (Профессиональные навыки в области продаж, оценке эффективности рекламы, маркетинговых исследованиях. Опыт успешной организации эффективных продаж. Стимулирование продаж. Бизнесс-планирование).

Опыт работы:

2005 - 2006 г.г. Веб-мастер

Администрирование, наполнение и оптимизация веб-сайтов, проведение рекламных акций, эффективная работа с поисковыми системами.

Креативный директор www.recreationlab.com.ua

Компания занималась разработкой и воплощением игр в реальном времени - квест по городу.

2004 - 2005 г.г. Интернет компания по предоставлению услуг по оптоволоконному соединению интернет-сетей «Укрлинк»

Начальник отдела продаж и рекламы.

Системный интегратор

2004 – 2005 г.г. СМИ «Софтпресс», «KP PUBLICATION»

Работа в изданиях – Офисс, Pink.

Выпускающий редактор, подборка макетов, рекламные компании, продажа рекламных полос.

2003 - 2004 г.г. Киевский городской сервер KIEV www.kiev2000.com

Администратор, Рекламист, Product менеджер. Администрирование сайта, работа в Word, Microsoft Excel, Photo Shop, почтовых системах The Bat, Outlook Express. Обновление информации на сайте, редактор новостной ленты, афиша, администрирование форума, рерайт, наработка, обработка клиентской базы, переговоры с потенциальными клиентами по телефону, встречи, заключение договоров, контроль своевременной подачи информации, организация, участие в PR и рекламных кампаниях.

2002 – 2003 г.г. ООО ИТФ «Пласт»

(Предоставление информационно – технических услуг, обслуживание компьютерной и офисной техники, ремонт офисного оборудования, оптово – розничная торговля расходными материалами, компьютерной и офисной техникой, канцтоварами.) Менеджер по продаже. Работа с существующими клиентами, активное привлечение новых. Работа с поставщиками, прием заказов, выписка счетов, контроль своевременной отгрузки товара. Разработка информационных прайсов, рассылка информации по клиентской базе. Составление отчетов о проделанной работе, анализ динамики продаж, анализ рынка конкурентов.

Секретарь Референт/офис-менеджер (общий стаж 9 лет):

ООО «Юнона ЛТД» - оптовая торговля товарами не продовольственной группы.

АОЗТ «Тико» - оптовая торговля товарами непродовольственной группы.

КФ «Корсар» - поставка сырья для пищевой промышленности Украины (Сыроделие).

Международный Научно-Технический Университет.

Родной язык - русский, украинский свободно, знание базового английского языка

Знание ПК и прикладных программ, Интернета, эл. почты, поисковые системы, социальные сети.

Ведение делопроизводства, знание всей первичной документации, ведение переговоров по телефону, встреча, прием , расселение клиентов.

Помощь руководителю в работе с сотрудниками, контроль, решение конфликтных ситуаций.

Личные качества:

целеустремленность

организационные способности

умение работать с людьми

коммуникабельность

быстрая обучаемость

инициативность.

достижение цели

полная отдача в работе.

природное чувство красоты и гармонии

креативный подход к творчеству.

индивидуальный, эксцентричный стиль.

индивидуальный подход к потенциальным клиентам, умение привлекать и удерживать хорошие, стабильные отношения с партнерами.