Дизайн интерьера/ 3D визуализация/ проектирование / ландшафтный дизайн
Заглянули ко мне в профиль, значит вы в поисках дизайнера...Работ много сделано мной по Европейской части России...и это число растёт. Работаю на совесть, полностью оправдывая ваши вложения в проект. По срокам тоже работаю быстро, но могу ещё быстрее за дополнительную плату. По образованию архитектор. Технически тоже подкованна, люблю функциональные проекты и выжимаю каждый сантиметр из ваших квадратных метров.
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Портфолио
- Дизайн совмещенной гостиной со спальней263 просмотра
- Дизайн интерьера гостиной239 просмотров
- Дизайн кухни в современном стиле266 просмотров
- Ландшафтный дизайн зоны "патио"382 просмотра
- Разработка архитектуры коттеджа207 просмотров
- Дизайн интерьера кухни в классическом стиле281 просмотр
- Дизайн интерьера кухни258 просмотров
- Дизайн интерьера и экстерьера217 просмотров
3D-графика
нет отзывов
$10/час
от $10от 24 часов
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$1/час
от $1от 12 часов
нет рейтинга
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$1/час
от $1от 12 часов
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 часов
нет рейтинга