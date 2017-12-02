Ljubinka_s

Любовь Ljubinka_s

 
34 годаРоссия/Саратов
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Дизайн интерьера/ 3D визуализация/ проектирование / ландшафтный дизайн

Заглянули ко мне в профиль, значит вы в поисках дизайнера...Работ много сделано мной по Европейской части России...и это число растёт. Работаю на совесть, полностью оправдывая ваши вложения в проект. По срокам тоже работаю быстро, но могу ещё быстрее за дополнительную плату. По образованию архитектор. Технически тоже подкованна, люблю функциональные проекты и выжимаю каждый сантиметр из ваших квадратных метров. 

3D-графика
нет отзывов
$10/час
от $10от 24 часов
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$1/час
от $1от 12 часов
нет рейтинга
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$1/час
от $1от 12 часов
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 часов
нет рейтинга