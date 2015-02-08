Ludmilka_13

$35
Требуется верстальщик для лендинга на 5-7 экранов. Лендинг пейдж для начинающего агентства лидогенерации, ориентировочно на 5-7 экранов, с интересными фишками) Более подробно обсудим с кандидатами.
HTML-верстка27 заявок
Закрыт
10 лет назад
Требуется верстальщик для лендинга на 5-7 экранов. Лендинг пейдж для начинающего агентства лидогенерации, ориентировочно на 5-7 экранов, с интересными фишками) Более подробно обсудим с кандидатами.
Требуется дизайнер для лендинга на 5-7 экранов. Лендинг пейдж для начинающего агенства лидогенерации, ориентировочно на 5-7 экранов с разными интересными фишками) Более подробно обсудим с кандидатами.