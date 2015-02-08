Ludmilka_13

Людмила Ludmilka_13

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется верстка

    $35

    Требуется верстальщик для лендинга на 5-7 экранов. Лендинг пейдж для начинающего агентства лидогенерации, ориентировочно на 5-7 экранов, с интересными фишками) Более подробно обсудим с кандидатами.

    Лидогенерация
    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется дизайн

    $40

    Требуется дизайнер для лендинга на 5-7 экранов. Лендинг пейдж для начинающего агенства лидогенерации, ориентировочно на 5-7 экранов с разными интересными фишками) Более подробно обсудим с кандидатами.

    Лидогенерация
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад