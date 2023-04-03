UI/UX Designer

Я не просто звичайний веб-дизайнер, я маю досвід роботи в різних сферах і бізнес-напрямках як фахівець з продажів і таргетованої реклами в Facebook більше 8 років, таких напрямках як нерухомість, виробництво дитячого та дорослого брендовго одягу, сфера професійної косметології.

Я знаю, як створити банер, цільову сторінку або сайт, які працюватимуть через воронку продажів і залучатимуть потенційних клієнтів.

Я підкріпила свій попередній досвід технічними навичками у роботі з Figma.

Основні hard skills:

Проведення аналіз для створення дизайну

UX

Wireframing

Auto-Layout

Responsive design

Prototyping (animation)

Навички роботи із контрукторами створення лендінгів та сайтів (Tilda, Wix)

??Мій девіз – навчатися новому, розширювати кругозір і працювати на результат.

Тому я відкрита до пропозицій по роботі з вашою компанією або проектом.