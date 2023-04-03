Вероніка Лиса LysaVeronikaLysaVeronika
Я не просто звичайний веб-дизайнер, я маю досвід роботи в різних сферах і бізнес-напрямках як фахівець з продажів і таргетованої реклами в Facebook більше 8 років, таких напрямках як нерухомість, виробництво дитячого та дорослого брендовго одягу, сфера професійної косметології.
Я знаю, як створити банер, цільову сторінку або сайт, які працюватимуть через воронку продажів і залучатимуть потенційних клієнтів.
Я підкріпила свій попередній досвід технічними навичками у роботі з Figma.
Основні hard skills:
Проведення аналіз для створення дизайну
UX
Wireframing
Auto-Layout
Responsive design
Prototyping (animation)
Навички роботи із контрукторами створення лендінгів та сайтів (Tilda, Wix)
??Мій девіз – навчатися новому, розширювати кругозір і працювати на результат.
Тому я відкрита до пропозицій по роботі з вашою компанією або проектом.
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