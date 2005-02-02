Российская не-IT компания приглашает разработчика программного обеспечения (программиста) или сложившуюся группу разработчиков для работы над заказным проектом по созданию корпоративного программного комплекса. Сфера деятельности компании - промышленное производство и оптовая торговля. Решаемые задачи: 1) ...
Российская не-IT компания приглашает разработчика программного обеспечения (программиста) или сложившуюся группу разработчиков для работы над заказным проектом по созданию корпоративного программного комплекса. Сфера деятельности компании - промышленное производство и оптовая торговля.
Решаемые задачи:
1) полный цикл разработки программного обеспечения, включая проектирование, написание кода и тестирование
2) разбиение проекта на временные отрезки с контролируемым результатом
3) обследование и анализ ныне используемого программного комплекса с разработкой процедур переноса данных
4) взаимодействие с менеджментом и сотрудниками компании в целях определения и анализа требующих автоматизации бизнес-процессов, выявления требований пользователей, проверка соответствия предлагаемых решений выявленным требованиям и внесение требуемых изменений
5) ежедневное взаимодействие с руководителем проекта с целью мониторинга хода исполнения проекта, обсуждения предлагаемых технологических решений и достигнутых результатов
Требования к кандидату:
1) подтвержденные знания и опыт разработки клиент-серверных приложений на базе MS SQL-сервера и VB/VBA-клиента. Обязательно предоставление примеров успешного создания и развертывания подобных решений
2) опыт разработки и создания пользовательских интерфейсов
3) опыт разработки и создания процедур импорта/экспорта данных клиент-серверных приложений
4) опыт разработки и создания модели обеспечения безопасности приложения (разделение прав пользователей, как на стороне сервера, так и клиента)
5) базовые знания в области корпоративных систем класса CRM, ERP
6) английский язык - intermediate level
7) высшее или неоконченное высшее образование в IT-области
8) опыт работы в IT-области от 2-х лет
9) компетентность, способность к постановке и решению задач, обучаемость, эффективность
10) коммуникабельность и умение работать в команде
11) знание и опыт в отношении следующих средств разработки и технологий: система управления базами данных MS SQL, включая разработку и развертывание БД, распределенных БД; MSDE; VB/VB.NET (знание C#, C++, Delphi приветствуется), VBA, MS Access, MS Excel, MS Graph, DAO, ADO, ODBC, ActiveX, Crystal Reports
- Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт19 лет назад