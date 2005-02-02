Российская не-IT компания приглашает разработчика программного обеспечения (программиста) или сложившуюся группу разработчиков для работы над заказным проектом по созданию корпоративного программного комплекса. Сфера деятельности компании - промышленное производство и оптовая торговля.

Решаемые задачи:

1) полный цикл разработки программного обеспечения, включая проектирование, написание кода и тестирование

2) разбиение проекта на временные отрезки с контролируемым результатом

3) обследование и анализ ныне используемого программного комплекса с разработкой процедур переноса данных

4) взаимодействие с менеджментом и сотрудниками компании в целях определения и анализа требующих автоматизации бизнес-процессов, выявления требований пользователей, проверка соответствия предлагаемых решений выявленным требованиям и внесение требуемых изменений

5) ежедневное взаимодействие с руководителем проекта с целью мониторинга хода исполнения проекта, обсуждения предлагаемых технологических решений и достигнутых результатов

Требования к кандидату:

1) подтвержденные знания и опыт разработки клиент-серверных приложений на базе MS SQL-сервера и VB/VBA-клиента. Обязательно предоставление примеров успешного создания и развертывания подобных решений

2) опыт разработки и создания пользовательских интерфейсов

3) опыт разработки и создания процедур импорта/экспорта данных клиент-серверных приложений

4) опыт разработки и создания модели обеспечения безопасности приложения (разделение прав пользователей, как на стороне сервера, так и клиента)

5) базовые знания в области корпоративных систем класса CRM, ERP

6) английский язык - intermediate level

7) высшее или неоконченное высшее образование в IT-области

8) опыт работы в IT-области от 2-х лет

9) компетентность, способность к постановке и решению задач, обучаемость, эффективность

10) коммуникабельность и умение работать в команде

11) знание и опыт в отношении следующих средств разработки и технологий: система управления базами данных MS SQL, включая разработку и развертывание БД, распределенных БД; MSDE; VB/VB.NET (знание C#, C++, Delphi приветствуется), VBA, MS Access, MS Excel, MS Graph, DAO, ADO, ODBC, ActiveX, Crystal Reports