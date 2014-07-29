Приятно сотрудничать с такими работодателями. Выполнили совместно с Евгением уже несколько проектов. Надеюсь, не остановимся на достигнутом и будем работать и далее. Спасибо за приятные и интересные проекты, хорошо поставленные задачи, своевременную оплату и доверие к дизайнеру.