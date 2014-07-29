Портфолио
- MOB Studio • Identity211 просмотров
- Страховая компания "Аэлита" (2014)212 просмотров
- Visa Dubai • Landing page261 просмотр
- Новопечерская школа (2014)224 просмотра
- ТМ "Олимп" (2014)171 просмотр
- Samsung Galaxy Note 3 (2014)142 просмотра
- Fidobank, Landing page (2014)181 просмотр
- Lactacyd (2013)142 просмотра
- Samsung Developers’ Academy (2013)124 просмотра
- Велоклуб «Курган» • Website175 просмотров
- Lukoil кейвижуал (2013)139 просмотров
- Samsung Galaxy MEGA (2013)159 просмотров
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
9 лет назад
Все отлично! Будем работать дальше!
Ответный отзыв
Приятно работать с такими работодателями. Спасибо за приятный и интересный проект, своевременную оплату и доверие к дизайнеру.
$200
10 баллов
9 лет назад
Посмотрел портфолио и решил рискнуть, довериться исполнителю с "нулевым" аккаунтом. Результат оправдал все ожидания, Оля, спасибо! Уже реализовано несколько проектов и конечно в дальнейшем буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Приятно сотрудничать с такими работодателями. Выполнили совместно с Евгением уже несколько проектов. Надеюсь, не остановимся на достигнутом и будем работать и далее. Спасибо за приятные и интересные проекты, хорошо поставленные задачи, своевременную оплату и доверие к дизайнеру.
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $100
от 2 дней
#613
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $100
от 2 дней
#707
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#821