MOBfamily

Ольга MOBfamily

 
36 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
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Отзывы заказчиков
antonio_86
Антон 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать дизайн для сайта сео услуг
Все отлично! Будем работать дальше!
Приятно работать с такими работодателями. Спасибо за приятный и интересный проект, своевременную оплату и доверие к дизайнеру.
Ответный отзыв
xjesem
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Дизайн LP конкурса
Посмотрел портфолио и решил рискнуть, довериться исполнителю с "нулевым" аккаунтом. Результат оправдал все ожидания, Оля, спасибо! Уже реализовано несколько проектов и конечно в дальнейшем буду обращаться еще.
Приятно сотрудничать с такими работодателями. Выполнили совместно с Евгением уже несколько проектов. Надеюсь, не остановимся на достигнутом и будем работать и далее. Спасибо за приятные и интересные проекты, хорошо поставленные задачи, своевременную оплату и доверие к дизайнеру.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $100
от 2 дней
#613
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $100
от 2 дней
#707
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#821