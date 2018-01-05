Выполняю качественно и добросовестно свою работу. Подход к исполнению ориентирован на максимальное удовлетворение пожеланий заказчика. Ваши задания будут выполнены с энтузиазмом, не стандартным способом и с душой).
Резюме
Образование :
ХНУ им. В.Н. Каразина, биологический факультет, кафедра: “биохимии ”
- Диплом бакалавра специальности «лаборант в области биологии» с отличием.
- Диплом магистра специальности «биохимик» с отличием.
- секретарь секции биомедицина на международной конференции молодых ученых «Биология: от молекулы до биосферы». Будучи секретарем на секции занималась: вычиткой материалов и оценкой их актуальности, исправлением смысловых и грамматических ошибок,донесением информации до участников конференции, участвовала в составлении сборника.
- стажировка в институте венерологии и дерматологии. Разработка и тестирование систем для электрофореза.
- стажировка в рентген-кабинете «Элистом». Обучилась позиционированию пациентов меньше, чем за неделю. Изучила ошибки и неточности ,которые допускают при работе с панорамными снимками.
Умение работать с литературой, заниматься поисковой работой, организовывать экспериментальные постановки. Умение
работать с лабораторным оборудованием, проведение хроматографии, электрофореза, ПЦР,ИФА.
Навыки работы с компьютером
На уровне опытного пользователя: - Microsoft Office, Excel. Навыки работы в программахSTATISTICA, Past. Знание основ Python, HTML, CSS.
Знание языков
Украинский и русский – свободно Английский – средний (работа с текстами и документами на английском языке)
Личностные качества
Любознательность, рациональность, аналитический склад ума, ответственность, усидчивость, организаторские способности, творческий подход к выполнению задач, способность к быстрому обучению.Вредные привычки отсутствуют.
Увлечения
Чтение научной и художественной литературы, семинары и научно-популярные лекции ,IT, здоровый образ жизни.