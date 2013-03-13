Здравствуйте, уважаемые Заказчики и просто Любопытствующие!
Рада Вас приветствовать в своем аккаунте и хочу немного рассказать о себе.
Я – магистр английской филологии, работала учителем и репетитором английского языка, а также в рекламном агентстве.
Сейчас я - переводчик в языковых парах английский-русский, английский-украинский и копирайтер. Работать со словом люблю, мне нравится пробовать новые стили, новые темы. Четко следую ТЗ. В разделе "Портфолио" Вы можете ознакомиться с некоторыми моими работами. Все статьи обязательно проверяю на уникальность.
Пишу на любые темы, кроме узкопрофильных технических и медицинских.
Языки: русский, украинский, английский.
Ценю время и удобство, как свое, так и Заказчика. Поэтому не «испаряюсь» и отвечаю на вопросы предельно честно. Поэтому не выполняю бесплатные тестовые задания (исключение составляют интересные для меня проекты). Поэтому, если есть заказ на большой объем, работаю по предоплате. Уважайте свое и мое время.
Всегда открыта к конструктивному диалогу и готова пойти навстречу Заказчику.
Если у Вас есть какие-либо замечания или предложения – пишите сообщения. В сети нахожусь большую часть суток.
С уважением,
Юлия