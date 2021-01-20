Разработка ЛОГОТИПОВ, ФИРМЕННОГО СТИЛЯ, ПОЛИГРАФИИ.

Разработка ЛОГОТИПОВ, ФИРМЕННОГО СТИЛЯ, ПОЛИГРАФИИ. Берусь за работу любой сложности.

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Здравствуйте! Рада приветствовать Вас на своей страничке!

Если Вам нужен интересный, запоминающийся логотип, я с радостью разработаю его дизайн.

Ниже можно ознакомиться с некоторыми нюансами работы со мной:

РЕЖИМ РАБОТЫ:

Я на связи ежедневно с 09:00 до 0:00 часов.

Связаться со мной можно через WhatsApp, Telegram, внутренний чат Веблансера или почту. Пожалуйста, сразу озвучивайте тему - это сэкономит ваше и мое время.

WhatsApp: +7(968)0089002

Telegram: @MaryLemannDesign

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СХЕМА РАБОТЫ:

1. Высылаю бриф. Заполнение брифа является обязательным для сотрудничества.

2. Соглашение цены и сроков (переписка ведется в рамках сервиса).

3. Предоплата 50% от стоимости заказа. Я принимаю оплату через сбербанк(онлайн оплата) или ЯндексДеньги. Комиссию за перевод средств оплачивает Заказчик. Уточняйте пожалуйста, какую комиссию берет ваша платежная система. Предоплата не возвращается. Исключение: отсутствие материалов на рассмотрение к окончанию срока сдачи проекта.

4. В оговоренный срок я высылаю варианты лого, выполненные по всем требованиям ТЗ, на утверждение. Если ни один из вариантов не удовлетворил заказчика и есть желание продолжать работать, он вносит 30–50% от стоимости заказа на дополнительный вариант лого.

5. Корректировка выбранного лого, утверждение.

6. Доплата, оставшихся 50% от стоимости заказа.

7. Исходники в форматах cdr, ai, eps, png - на выбор (высылается только два из нескольких вариантов лого, который утвердили и оплатили. Исходники высылаю после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте это, чтобы не было накладок со сроками). Если Заказчик хочет выкупить еще один понравившийся логотип, его стоимость будет от 50% от общей суммы проекта.

8. Обязательный отзыв о сотрудничестве. «Правила публикации предложений работы» пункты 5.1., 6.1.—6.3.

Работы выполняются в следующих программах:

Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign

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Уважаемый Заказчик, если вам нравятся мои работы, подходят условия сотрудничества - обращайтесь. Я уверена, мы поработаем на славу!

Отличного настроения!

С уважением, Мария.