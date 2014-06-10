Вставить слайдер отзывов на гл.стр. добавиьь отзывы в меню сайта.
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
8 лет назад
Вставить слайдер отзывов на гл.стр. добавиьь отзывы в меню сайта.
Есть бирка в jpg. Надо без потери качества подогнать ее в меньший размер в кореле или иллюстраторе. Бирку и размеры скину.
Нужна эмблема к логотипу (см.в приложении образец визитки) для аватарки группы ВК. Формат png и psd на слоях.
Нарисовать лендинг (без верстки). Срочно! Рассмотрю предложения только с личными примерами работ исполнителя, который понимает, что означает конверсия. Просьба, не предлагать свои услуги, если нет опыта работ с продающими страницами.
Размерный калькулятор на движок Vamshop. Цена? Сроки? + Правка сайта (незначительная). Пример http://italy-shop.ru/top/sizes/ пример калькулятора