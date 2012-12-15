$30
дизайн листовки для размещения на приподъездных досках объявлений. Формат 20*15 см., 4+0
Верстка полиграфии1 исполнитель
Завершен
12 лет назад
E-mail: [email protected]
дизайн листовки для размещения на приподъездных досках объявлений. Формат 20*15 см., 4+0
Добрый день! Требуется разработать дизайн обложки 2 варианта. Срок - понедельник. ТЗ прилагается, фотографии из ТЗ будут предоставлены.
Нужен дизайн флаера (2 варианта). ТЗ во вложении.
Добрый день! Нужна консультация специалиста по дизайну и наполнению, структуре сайта уже существующего сайта. Планируем его изменить. Нужны пока ТОЛЬКО рекомендации. Конечный результат - список того, что следует изменить.