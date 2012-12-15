Makosha

Виктория Makosha

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

E-mail: [email protected]

  • Листовка

    $30

    дизайн листовки для размещения на приподъездных досках объявлений. Формат 20*15 см., 4+0

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн обложки

    $65

    Добрый день! Требуется разработать дизайн обложки 2 варианта. Срок - понедельник. ТЗ прилагается, фотографии из ТЗ будут предоставлены.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рекомендации по дизайну и наполнению

    $15

    Добрый день! Нужна консультация специалиста по дизайну и наполнению, структуре сайта уже существующего сайта. Планируем его изменить. Нужны пока ТОЛЬКО рекомендации. Конечный результат - список того, что следует изменить.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$55
10 баллов
11 лет назад
Дизайн обложки
Отличный заказчик. Приятно было поработать. Оплата в срок....
Анатолий спасибо большое за работу.
Ответный отзыв
alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
день назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Листовка
Очень приятная, положительная заказчица, с которой работать одно удовольствие. Спасибо за проект!
Спасибо за отличную работу! Все быстро, четко и качественно!
Ответный отзыв
alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
день назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Флаер
Виктория — заказчица, с которой было очень приятно работать. Четко составленное ТЗ, мгновенная оплата, всегда на связи. Впечатления исключительно положительные. Рекомендую всем!
Алиция прекрасный дизайнер. Предложила отличные варианты дизайна, которые очень понравились. Профессионально и оперативно. Алиция, спасибо Вам большое!
Ответный отзыв
Liny_li
38 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Рекомендации по дизайну и наполнению
Виктория — отличный заказчик: четкая задача, моментальная оплата, доброжелательное отношение. Спасибо за приятное сотрудничество!
Отличная работа, профессиональный подход. Анастасия, спасибо большое.
Ответный отзыв