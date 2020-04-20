MaksZpUa

Максим Никоненко MaksZpUa

 
41 годУкраина/Запорожье
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественно и в срок! Дизайн и верстка сайтов с адаптивным, кросс-браузерным и валидным кодом.

﻿Предоставляю свои услуги 

Дизайн сайтов:

  • Landing Page
  • Сайт визитка
  • Информационные
  • Корпоративный сайт
  • Интернет-магазин
  • Адаптивный дизайн
Верстка сайтов:

  • адаптивность
  • кросс-браузерность
  • валидность кода
Мои контакты:

  • Почта – [email protected]
  • Телефон – +38 095 310 99 49
  • Skype – Cargo_000
  • Telegram – @MaksZpUa
К работе отношусь максимально серьезно!

Расчет со мной любым для вас удобным способом (криптовалюту не принимаю).

Верстка сайтаДизайн сайтаСайт-визитка
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