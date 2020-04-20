Качественно и в срок! Дизайн и верстка сайтов с адаптивным, кросс-браузерным и валидным кодом.

﻿Предоставляю свои услуги

Дизайн сайтов:

Landing Page

Сайт визитка

Информационные

Корпоративный сайт

Интернет-магазин

Адаптивный дизайн

адаптивность

кросс-браузерность

валидность кода

Почта – [email protected]

Телефон – +38 095 310 99 49

Skype – Cargo_000

Telegram – @MaksZpUa

Расчет со мной любым для вас удобным способом (криптовалюту не принимаю).