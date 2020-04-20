Качественно и в срок! Дизайн и верстка сайтов с адаптивным, кросс-браузерным и валидным кодом.
Предоставляю свои услуги
Дизайн сайтов:
- Landing Page
- Сайт визитка
- Информационные
- Корпоративный сайт
- Интернет-магазин
- Адаптивный дизайн
- адаптивность
- кросс-браузерность
- валидность кода
- Почта – [email protected]
- Телефон – +38 095 310 99 49
- Skype – Cargo_000
- Telegram – @MaksZpUa
Расчет со мной любым для вас удобным способом (криптовалюту не принимаю).
Портфолио
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