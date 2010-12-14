Необходимо выполнить работу до 14 октября по экономической конъюнктуре на тему "Обзор общехозяйственной конъюнктуры Испании в 2010 году и прогноз на 2011 год". Работа должна состоять из главной части "Обзор общехозяйственной конъюнктуры Испании в 2010 ...
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Предмет: маркетинг Тема работы: международный маркетинг на примере какой-либо зарубежной компании Тип работы: Курсовая работа Шрифт: 14 pt Количество страниц: 25 Дополнительная информация: нужно сделать ...Закрыт14 лет назад
Предмет: маркетинг Тема работы: международный маркетинг на примере какой-либо зарубежной компании Тип работы: Курсовая работа Шрифт: 14 pt Количество страниц: 25 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Предмет: маркетинг Тема работы: международный маркетинг на примере какой-либо зарубежной компании Тип работы: Курсовая работа Шрифт: 14 pt Количество страниц: 25 ...Закрыт14 лет назад
Написать небольшое эссе на тему: "золотовалютные резервы нельзя использовать на нужды экономики"Закрыт14 лет назад
Нужно перевести данную статью с английского на русский в кратчайшие сроки!Переводы1 исполнительЗакрыт14 лет назад