Здравствуйте. Может ли кто-нибудь сделать софт для телефонов на базе Android, и было бы не плохо если еще и для симбиян, с айфонами, который отправлял бы координаты каждые секунд 10 на удаленный ...
Мобильные приложения1 заявка
Закрыт
14 лет назад
Здравствуйте. Может ли кто-нибудь сделать софт для телефонов на базе Android, и было бы не плохо если еще и для симбиян, с айфонами, который отправлял бы координаты каждые секунд 10 на удаленный ...
Здравствуйте. Нуждаюсь в дизайне для сайта компьютерной помощи. Нравятся сайты : http://www.smart-service.ru/ http://www.akvi.ru/ что-то такое же красивенькое, или лучше. Также логотип необходимо придумать. ...