Man_Tuma

Тимофей Man_Tuma

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Отсылка gps координат на удаленный сервер

    Здравствуйте. Может ли кто-нибудь сделать софт для телефонов на базе Android, и было бы не плохо если еще и для симбиян, с айфонами, который отправлял бы координаты каждые секунд 10 на удаленный ...

    Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта + логотип

    $100

    Здравствуйте. Нуждаюсь в дизайне для сайта компьютерной помощи. Нравятся сайты : http://www.smart-service.ru/ http://www.akvi.ru/ что-то такое же красивенькое, или лучше. Также логотип необходимо придумать. ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    14 лет назад