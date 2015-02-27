Нужен человек, который поможет с шаблонным сайтом. Подберет хорошие фотографии, сможет их обработать и вставит в Шаблонный сайт, подобрать шрифт, возможно что-то нарисовать. Делаем сайт для компании кухонь. возможно будем делать свой сайт. ...