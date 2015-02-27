MarinaDSN

Марина MarinaDSN

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн сайта

    Нужен человек, который поможет с шаблонным сайтом. Подберет хорошие фотографии, сможет их обработать и вставит в Шаблонный сайт, подобрать шрифт, возможно что-то нарисовать. Делаем сайт для компании кухонь.  возможно будем делать свой сайт. ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • 3д визуализация

    $250

    Помощь с дипломным проектом. Нужно 2 визуализации 2х разных помещений. Первое мастерская художника, второе выставочное пространство. Бюджет небольшой. Но начало уже положено, половина сделана.

    3D-графика17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад