Нужно визуализировать небольшой участок, 4-5 видов. На детскую площадку, на взрослые качели в красивом озеленении, на огород.
Ландшафтный дизайн10 заявок
Закрыт
5 лет назад
Нужно визуализировать небольшой участок, 4-5 видов. На детскую площадку, на взрослые качели в красивом озеленении, на огород.
Нужен человек, который поможет с шаблонным сайтом. Подберет хорошие фотографии, сможет их обработать и вставит в Шаблонный сайт, подобрать шрифт, возможно что-то нарисовать. Делаем сайт для компании кухонь. возможно будем делать свой сайт. ...
Помощь с дипломным проектом. Нужно 2 визуализации 2х разных помещений. Первое мастерская художника, второе выставочное пространство. Бюджет небольшой. Но начало уже положено, половина сделана.