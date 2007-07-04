Компания Марксофт - динамично развивающаяся компания, которая занимается разработкой информационных технологий. Мы используем в своей работе опыт лучших специалистов отрасли, передовые технологии и новейшее оборудование.

Спектр услуг, предоставляемых компанией Марксофт, позволяет находить оригинальные решения для частных лиц и предприятий любой сферы деятельности. Нас отличают профессиональный подход к работе и особое отношение к клиентам.

Нами руководят идея, энтузиазм и высокий профессионализм. Мы убеждены, что любую проблему нужно решать в комплексе, всесторонне учитывая особенности каждого предприятия. Наша гарантия – качество. Мы делаем ставку на надежность, зная, что безотказность и стабильность информационной системы в конечном итоге окажется главным условием успеха наших клиентов.

Наше портфолио - http://www.weblancer.net/users/MarkSoft/portfolio/