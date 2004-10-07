Удобные сайты с уникальным дизайном. HTML, CSS, JAVASCRIPT, TILDA.
Привет меня зовут Маргулан
Делаю продающие сайты
Создаю готовые решение для вашего бизнеса
Делаю удобный, красивый сайт
И самое главное качественно, аккуратно и в срок
А так же любым другим удобным для вас способом
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
Е-mail: [email protected]
Telegram: @bokenovv
WhatsApp: wa.me/+77760158156
Ответственность:
Готов приступить уже
Всегда довожу дело до конца
Не нарушаю срок
Всегда на связи
Технологии:
Html
Css
JavaScript
Tilda
Связь:
Е-mail: [email protected]
Telegram: @bokenovv
WhatsApp: wa.me/+77760158156
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недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
23%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 месяца назад
Ответный отзыв
Четко все объяснил, рекомендую
$6
10 баллов
8 месяцев назад
Рекомендую
Ответный отзыв
Рекомендую
$12
10 баллов
9 месяцев назад
Во время сообщил о невозможности сотрудничества, благо все обошлось, отзывчивый, честный, всегда на связи. Маргулан поднимайте скилл и продолжим работать.