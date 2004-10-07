Markoo

Маргулан Markoo

 
20 летКазахстан/Актау
год на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Удобные сайты с уникальным дизайном. HTML, CSS, JAVASCRIPT, TILDA.

Привет меня зовут Маргулан

  • Делаю продающие сайты

  • Создаю готовые решение для вашего бизнеса

  • Делаю удобный, красивый сайт

  • И самое главное качественно, аккуратно и в срок

А так же любым другим удобным для вас способом

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

Ответственность:

  • Готов приступить уже

  • Всегда довожу дело до конца

  • Не нарушаю срок

  • Всегда на связи

Технологии:

  • Html

  • Css

  • JavaScript

  • Tilda

Связь:

JavascriptHTMLCSSTilda
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
23%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
toxa777
19 летМолдова
8 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
4 месяца назад
Сделать сайт( небольшой, несложный) в tilde
.
Четко все объяснил, рекомендую
Ответный отзыв
guest_16381924644034
Украина
2 года в сервисе
Была
4 часа назад
$6
10 баллов
8 месяцев назад
Доработка интернет магазина WP
Рекомендую
Рекомендую
Ответный отзыв
pisalo
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$12
10 баллов
9 месяцев назад
Изменить цветовую гамму лендинга
Во время сообщил о невозможности сотрудничества, благо все обошлось, отзывчивый, честный, всегда на связи. Маргулан поднимайте скилл и продолжим работать.
1
Ответный отзыв