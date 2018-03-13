Здравствуйте, готова принять заказы на монтаж видео и тд., занимаюсь этим уже больше года, уделю вашему заказу должное время

От качества файлов, которые вы мне отправляете на монтаж, так же зависит конечный результат.

Пишите на почту, если хотите, чтобы я вам отправила свое видео, как пример.