Здравствуйте, готова принять заказы на монтаж видео и тд., занимаюсь этим уже больше года, уделю вашему заказу должное время
От качества файлов, которые вы мне отправляете на монтаж, так же зависит конечный результат.
Пишите на почту, если хотите, чтобы я вам отправила свое видео, как пример.
Действие аккаунта приостановлено!
Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Контрольные, Задачи и Тесты
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга