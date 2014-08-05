Качественная работа! В указанные Вами сроки!
В сфере дизайна уже довольно долго с 2011 года. Имею большой опыт разработки логотипов+фирменный стиль.
Дополнительно разрабатываю:
- наружную рекламу,
- полиграфия (визитки, буклеты, журналы, листовки. открытки и т.д.),
- книги (фото-книги, восстановление книг + изготовление),
- любые нестандартные проекты.
Гарантирую качество заказа, точное соблюдение сроков.
Креативные нестандартные решения.
Работаю без выходных.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Разработка наружной рекламы111 просмотров
- Разработка логопита130 просмотров
- Дизайн сайтов123 просмотра
- Дизайн сайтов108 просмотров
- Дизайн корпусной мебели105 просмотров
Верстка полиграфии
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от $250
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Дизайн продукции
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Логотипы и Знаки
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Наружная реклама
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от $250
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Фирменный стиль
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