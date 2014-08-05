Качественная работа! В указанные Вами сроки!

В сфере дизайна уже довольно долго с 2011 года. Имею большой опыт разработки логотипов+фирменный стиль.

Дополнительно разрабатываю:

- наружную рекламу,

- полиграфия (визитки, буклеты, журналы, листовки. открытки и т.д.),

- книги (фото-книги, восстановление книг + изготовление),

- любые нестандартные проекты.

Гарантирую качество заказа, точное соблюдение сроков.

Креативные нестандартные решения.

Работаю без выходных.