Mary4181

Мария Mary4181

 
32 годаРоссия/Новокузнецк
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Качественная работа! В указанные Вами сроки!

В сфере дизайна уже довольно долго с 2011 года. Имею большой опыт разработки логотипов+фирменный стиль.

Дополнительно разрабатываю:

- наружную рекламу,

- полиграфия (визитки, буклеты, журналы, листовки. открытки и т.д.),

- книги (фото-книги, восстановление книг + изготовление),

- любые нестандартные проекты.

Гарантирую качество заказа, точное соблюдение сроков.

Креативные нестандартные решения.

Работаю без выходных.

Портфолио
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $250
от 4 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $150
от 3 дней
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
от 2 дней
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Наружная реклама
нет отзывов
от $250
от 2 дней
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Фирменный стиль
нет отзывов
от $300
от 2 дней
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