Mary_Lawliet

Требуется установить готовый шаблон на cms joomla + небольшая коррекция (добавить галлерею, замена\переименование пунктов меню, копирайт в футер, вписать в шапку название сайта, и т.д.)
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
14 лет назад
Требуется установить готовый шаблон на cms joomla + небольшая коррекция (добавить галлерею, замена\переименование пунктов меню, копирайт в футер, вписать в шапку название сайта, и т.д.)
Задача: найти подходящий по заданным критериям хостинг в сша, регистратор доменов, зарегестрировать сайт, установить cms joomla и необходимые дополнения. Русифицированная админка. Оплата: рассмотрю ваши предложения. Связь: [email protected]