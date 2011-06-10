Mary_Lawliet

Марина Mary_Lawliet

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Установить шаблон

    Требуется установить готовый шаблон на cms joomla + небольшая коррекция (добавить галлерею, замена\переименование пунктов меню, копирайт в футер, вписать в шапку название сайта, и т.д.)

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Регистрация сайта

    Задача: найти подходящий по заданным критериям хостинг в сша, регистратор доменов, зарегестрировать сайт, установить cms joomla и необходимые дополнения. Русифицированная админка. Оплата: рассмотрю ваши предложения. Связь: [email protected]

    Joomla
    Прочее5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

lebedev-sergey
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
28 отзывов(-2)
$30
10 баллов
14 лет назад
Установить шаблон
Joomla
Адекватный заказчик, с оплатой никаких проблем, спасибо.
Задачу выполнил быстро и четко, работой полностью довольна. Если понадобится буду еще обращаться.
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