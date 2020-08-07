Mary_akulova

Профессионально. Уникально. В срок.

Разработка качественного сайта с нуля до полной оптимизации любой сложности и объемов!

• создание Landing Page, многостраничных сайтов, интернет магазинов

• проектирование и анализ

• разработка уникального дизайна

• адаптивная вёрстка под все виды устройств• базовые настройки SEO

Работаю на платформе Tilda, в стандартных и zero-блоках.

Предоставляю комплексную услугу: дизайн + верстка сайта.

Главные преимущества работы со мной:

• пунктуальность

• соблюдение требований клиентов

• постоянная обратная связь

Условия сотрудничества:

• безопасная сделка

• предоплата 50% (QIWI/ PayPal/ Яндекс деньги/ VISA)

Мое портфолио:

http://portfolio.mono.tilda.ws/http://portfolio.mono.tilda.ws/page12285214.html

http://portfolio.mono.tilda.ws/page12735542.html

http://portfolio.mono.tilda.ws/page12398152.html