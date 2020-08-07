Mary_akulova

Разработка качественного сайта с нуля до полной оптимизации любой сложности и объемов!
• создание Landing Page, многостраничных сайтов, интернет магазинов
• проектирование и анализ
• разработка уникального дизайна
• адаптивная вёрстка под все виды устройств• базовые настройки SEO
Работаю на платформе Tilda, в стандартных и zero-блоках.
Предоставляю комплексную услугу: дизайн + верстка сайта.
Главные преимущества работы со мной:
• пунктуальность
• соблюдение требований клиентов
• постоянная обратная связь
Условия сотрудничества:
• безопасная сделка
• предоплата 50% (QIWI/ PayPal/ Яндекс деньги/ VISA)
Мое портфолио:
http://portfolio.mono.tilda.ws/http://portfolio.mono.tilda.ws/page12285214.html
http://portfolio.mono.tilda.ws/page12735542.html